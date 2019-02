Na Slovensko vďaka Cirque du Soleil priletí obrovský Toruk. Mytický tvor, ktorý bol kľúčovou témou aj vo filme Avatar

BRATISLAVA 18. februára 2019 (WBN/PR) – Cirque du Soleil piatykrát mieri na Slovensko. Divákom sa predstavia so šou TORUK – The First Flight (prvý let), ktorá je inšpirovaná filmom Avatar od svetoznámeho režiséra Jamesa Camerona.

Ich neuveriteľné a dych vyrážajúce predstavenia už videli desiatky miliónov ľudí na celom svete a teraz si ich budú môcť opäť vychutnať aj diváci na Slovensku. Svetoznáme zoskupenie Cirque du Soleil po obrovskom úspechu u slovenského publika prichádza do Bratislavy už so svojou piatou šou.

Predstavenie plné pestrých farieb, akrobatických kúskov, ktoré umocní jedinečná hudba, prenesie divákov na planétu Pandora a vtiahne ich do príbehu, ktorý sa odohral tisícky rokov pred udalosťami zachytenými v slávnom filme Avatar.

Príbeh, ktorý diváci počas predstavenia TORUK – The First Flight (prvý let) zažijú na vlastné oči bol ako legenda prerozprávaný i vo filmovom trháku. Osud Na’vijčanov a legendu o Torukovi priblížia Cirque du Soleil počas siedmich predstavení na Zimnom Štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave od 28. februára do 3. marca 2019.

TORUK – The First Flight (prvý let) je úchvatný svet Avataru Jamesa Camerona, aký ste predtým ešte nevideli. Cirque du Soleil dali do príbehu svoj vlastný jedinečný štýl s neskutočným vizuálnym divadlom, kulisou, bábkami aj hudbou.

Dej je ódou na spolužitie Na’vijčanov s prírodou, ich vierou na základnom prepojení všetkého živého a je prerozprávaný Na’vijskym rozprávačom. Fantastické akrobatické čísla majú čo najviac ukázať Na’vijčanov v ich prirodzenom prostredí s poukázaním na ich silu, telesnosť a pohyblivosť.

Pred očami divákov bude lietať aj mohutný Toruk. Červeno-oranžový vládca oblohy je najväčším predátorom na Pandore. Práve Toruk bol kľúčovým prvkom i v Cameronovom filme Avatar. Počas predstavenia majú diváci možnosť obdivovať až 16 druhov gigantických bábok, ktoré sú ovládane telami artistov, ale aj dokonalú súhru v ovládaní šarkanov, ktoré sa počas scény v pohorí Haleluja preháňajú aj publikom.

V šou je 115 kostýmov, čo je v priemere 3,3 kostýmu na jedného účinkujúceho a vytvorených bolo viac ako 1000 položiek – vrátane obuvi, dekorácií hlavy a náhrdelníkov.

Hudba má vystihovať atmosféru Pandory a preto sú použité najprirodzenejšie zvuky ako kroky na suchých listoch, palica udierajúca o peň stromu či vetvy stromu bijúce o zem. Mnoho zvukov vzniklo v lese a sú použité tak, ako boli nahrané, bez úprav v štúdiu. Vlastný nezameniteľný hudobný motív má aj samotný Toruk.

TORUK – The First Flight (prvý let) je mytický príbeh, v ktorom sa dvaja chlapci z klanu Omatikaya, Ralu a Entu, rozhodnú vziať udalosti do vlastných rúk a chcú odvrátiť prírodnú katastrofu, ktorá by zničila Strom duší.

Spoločne s ich novou priateľkou Tsyal, jedinou dcérou vodcu Tawkami klanu, sa vydajú na výpravu do vznášajúcich sa hôr.

Ako tento príbeh dopadne sa diváci dozvedia na predstavení TORUK – The First Flight (prvý let). Vstupenky sú dostupné na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.

TORUK – The First Flight (prvý let) je od roku 1984 už 37. Produkciou Cirque du Soleil. Spoločnosť priniesla radosť, sťastie a nezabudnuteľné zážitky viac ako 190 miliónom divákov vo viac ako 450 mestách a 60 krajinách, na šiestich kontinentoch. Cirque du Soleil má takmer 4000 zamestnancov, vrátane 1400 vystupujúcich umelcov z takmer 50 krajín.