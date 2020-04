Na Slovensku by mohla vyrásť nanotováreň na výrobu špeciálnych rúšok, musí sa však nájsť investor

Na Slovensku by mohla vyrásť nanotováreň na výrobu špeciálnych rúšok, zatiaľ však chýba investor. V tlačovej správe o tom informovala česká technologická spoločnosť Nafigate. Výroba by sa na Slovensku dala spustiť do deviatich mesiacov. Boli by sme tak sebestační pri výrobe špeciálnych rúšok, šatiek, respirátorov a ochranných oblekov pre zdravotnícky personál. Česká republika spustí svoju prvú nanotováreň do štyroch mesiacov.

Nanotováreň zvýši zdravotnú bezpečnosť

„Nanotováreň na výrobu nanomateriálov je riešením, ktoré by zvýšilo úroveň zdravotnej bezpečnosti na Slovensku a zároveň by pomohlo posilniť znalostnú ekonomiku,“ uviedla prezidentka spoločnosti Jiřina Repaská.

Investícia do nanotovárne by nemala presiahnuť štyri milióny eur, pričom jej návratnosť sa pohybuje v rozpätí od dvoch do štyroch rokov. Továreň by dokázala vyrobiť 1,5-miliónov metrov štvorcových nanovlákenných membrán ročne.

Najvyššia kvalita

To je podľa spoločnosti objem dostatočný na produkciu 40-miliónov rúšok najvyššej kvality. Jednou z možností podpory je aj dofinancovanie projektu z európskych peňazí a výziev, ktoré únia otvorila v súvislosti a bojom proti Covid-19.

Česká spoločnosť Nafigate Corporation sa zameriava na výskum a vývoj pokročilých nanomateriálov. Spoločnosť vyvinula technológiu výroby aj prototypy produktov, ktoré sú patentovo chránené.

Technológiu Nanospider, ktorou sa vyrábajú nanovlákna, dodáva partnerská firma Elmarco Liberec.

Z nanomateriálov je možné okrem zdravotníckeho materiálu vyrábať aj antibakteriálne a antivírové filtračné siete do okien a dverí, ako aj filtre na vodu.