Na Slovensku by sa podľa politológa mohol zmeniť volebný systém, opozičné strany chcú viac obvodov

Takmer všetky demokratické opozičné strany so šancou vytvoriť vládu sú otvorené možnosti zaviesť viac volebných obvodov. Rozchádzajú sa však v tom, koľko obvodov by malo vzniknúť. Pozostatok tretej vlády Vladimíra Mečiara, odkedy občania volia na Slovensku v jednom volebnom obvode, by tak mohol po februárových parlamentných voľbách definitívne padnúť.

„Je zjavné, že táto téma sa opäť otvára.Ten tlak tu je, chytili sa toho viaceré relevantné strany. Teraz je väčšia šanca ako kedykoľvek predtým, aby k takejto zmene došlo. Uvidíme, aká bude konštelácia politických strán v parlamente,“ povedal politológ Tomáš Koziak.

Všetky pokusy na zmenu stroskotali

Zdôraznil, že v regiónoch je objednávka po osobnostiach. Príkladom sú voľby do samosprávnych krajov, v ktorých voliči uprednostňujú regionálne osobnosti. „Toto je cesta pre politické strany, aby sa opreli v regiónoch o ľudí s autoritou a na nich budovali svoje stranícke bašty,“ myslí si politológ. Koziak je však skeptický k tomu, že by sa zmenil aj volebný systém zo súčasného, pomerného, na väčšinový alebo zmiešaný. To znamená, že by sa polovica poslancov volila pomerne a druhá väčšinovo.

Začiatkom 90-tych rokov minulého storočia občania volili svojich zákonodarcov v štyroch obvodoch. Konkrétne v krajoch – bratislavskom, stredoslovenskom, východoslovenskom, štvrtým bolo hlavné mesto Bratislava. Za tretej vlády Vladimíra Mečiara parlament schválil jeden volebný obvod. Odvtedy všetky pokusy zmeniť toto pravidlo stroskotali. Kľúčovú úlohu zohrávali lídri, na ktorých bola postavená popularita strán. „Pre politické strany je výhodnejšie riadiť politiku zo straníckych centrál. Osobnosti z regiónov tak neohrozujú pozíciu starých politických ‚matadarov‘ v Bratislave, ktorí sú v nej zabetónovaní,“ zhodnotil Koziak zotrvávanie na princípe jednej kandidátnej listiny pre celý štát.

Vládne strany Smer – sociálna demokracia (Smer – SD), Slovenská národná strana (SNS) a Most-Híd nemajú v programe zmenu volebného systému. Volebný líder Smeru – SD Peter Pellegrini agentúre SITA však povedal, že jeho strana sa nebráni rokovaniam o zmene volebných pravidiel, ak bude na tom celospoločenská dohoda. „Smer by sa nemusel cítiť byť ohrozený, lebo má dostatok šikovných lídrov, ktorí by mohli viesť v regiónoch kandidátne listiny. Toto bude skôr problém malých strán, ktoré majú jedného lídra a piatich členov. U nich si neviem predstaviť, ako by obsadili osem kandidátnych listín, ak by bol volebným obvodom každý jeden samosprávny kraj,“ uviedol Pellegrini.

Nezhoda na počte obvodov

Prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška si nie je istý, či sa po voľbách nájde zhoda na novom volebnom systéme. „Sme trošku skeptickí, či by táto zmena mohla pomôcť lepšiemu fungovaniu politických strán v nasledujúcom volebnom období,“ podotkol. Opozičné demokratické strany vo svojich programoch počítajú s viacerými volebnými obvodmi. Nezhodujú sa však na ich počte.

Strana Za ľudí mieni presadzovať zavedenie štyroch obvodov. Teda východné, stredné, západné Slovensku a hlavné mesto Bratislava so zachovaním 5-percentného prahu na vstup do parlamentu.

Progresívne Slovensko/Spolu chce zriadiť druhú komoru parlamentu – senát, ktorý má byť poistkou proti snahám rozložiť demokratický ústavný systém. Senátori a senátorky majú byť volení v priamych voľbách. Zároveň PS/Spolu plánuje znížiť počet poslancov Národnej rady SR na 120. Tieto zmeny by si však vyžiadali zmenu ústavy.

Poslanec za každý okres

Šéf Obyčajných ľudí a nezávislých osobností Igor Matovič predpokladá, že reálna dohoda by mohla byť na ôsmich volebných krajoch namiesto jedného. Za ideálne by považoval, keby mal každý okres svojho poslanca. To znamená, že takto by sa zvolilo 79 poslancov a zvyšných 71 by voliči vybrali súčasným pomerným systémom. „Ale vôľa k takémuto zásadnému pohybu nebude,“ povedal agentúre SITA.

KDH má v programe zavedenie ôsmich volebných obvodov, ktoré budú kopírovať súčasné kraje.

Strana Sme rodina volebné pravidlá vo svojom programe nerieši. Podľa poslanca strany Petra Pčolinského sú však otvorení diskusii.

Naopak, Sloboda a Solidarita (SaS) zotrváva na princípe jedného volebného obvodu. Chce posilniť váhu preferenčných hlasov. Kto sa zúčastní volieb, dostane deň voľna. Pre zamestnávateľov by kompenzáciou za tento krok bolo zrušenie štátneho sviatku Dňa Ústavy SR. Moratórium na kampaň a prieskumy by malo byť podľa SaS len v deň volieb.