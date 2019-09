Na Slovensku je minimálna mzda 520 eur, v ôsmich krajinách EÚ majú zamestnanci garantovanú viac ako tisícku

Zamestnanci v ôsmich členských krajinách Európskej únie mali v januári tohto roka garantovanú hrubú minimálnu mzdu nad 1 000 eur. Uvádza sa to v správe o výsledkoch testu malých a stredných podnikov, ktorá je súčasťou návrhu rezortu práce a sociálnych vecí na zvýšenie minimálnej mzdy na Slovensku na 580 eur.

V tejto skupine štátov sa nachádza Španielsko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Holandsko, Írsko a Luxembursko. Zákonné minimálne mzdy sa tu pohybujú od 1 050 eur v Španielsku po 2 071 eur v Luxembursku.

Španielsko sa presunulo do prvej skupiny

Slovensko sa s aktuálnymi najnižšími hrubými zárobkami v sume 520 eur nachádza v druhej skupine štátov, ktoré majú minimálnu mzdu od 500 eur do 1 000 eur. Do tejto skupiny okrem Slovenska patrí Chorvátsko, Česká republika, Poľsko, Estónsko, Litva, Portugalsko, Grécko, Malta a Slovinsko.

Zákonom garantované minimálne mzdy tu dosahujú od 506 eur v Chorvátsku do 887 eur v Slovinsku. „V porovnaní s rokom 2018 sa Španielsko presunulo do prvej skupiny, keď suma minimálnej mzdy v tejto krajine vzrástla na 1 050 eur z pôvodných 859 eur,“ uvádza sa v materiáli.

V Bulharsku je minimálna mzda 286 eur

Zákonné minimálne mzdy boli v januári tohto roka nižšie ako 500 eur mesačne v štyroch členských krajinách EÚ, a to v Bulharsku, Lotyšsku, Rumunsku a Maďarsku. V týchto krajinách dosahovali minimálne mzdy od 286 eur v Bulharsku až po 464 eur v Maďarsku.

V porovnaní s rokom 2018 sa zo skupiny krajín so zákonnou minimálnou mzdou do 500 eur mesačne vyčlenili štyri krajiny. Išlo o Chorvátsko, ktorého suma minimálnej mzdy pre tento rok je na úrovni 506 eur, Česká republika so sumou minimálnej mzdy 519 eur, Slovensko s minimálnou mzdou vo výške 520 eur a na úroveň 555 eur dosiahla minimálnu mzdu Litva, a to z pôvodných 400 eur.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje stanoviť minimálnu mzdu na Slovensku na rok 2020 vo výške 580 eur. V hodinovom vyjadrení by išlo o sumu 3,333 eura. Podľa ministerstva ide o kompromisné riešenie, keďže Konfederácia odborových zväzov SR požadovala zvýšenie na 635 eur a zástupcovia zamestnávateľov na 552,20 eura mesačne.