Na Slovensku poriadne prituhne, pre niektoré okresy platí výstraha druhého stupňa pred nízkymi teplotami

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy druhého stupňa pred nízkymi teplotami pre Prešovský kraj. SHMÚ o tom informoval na svojej webovej stránke.

Pre okresy Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov a Svidník platí výstraha druhého stupňa pred nízkymi teplotami od pondelku od 20:00 do 8:00 ráno nasledujúceho dňa.

Meteorológovia očakávajú, že minimálnu teplota vzduchu môže ojedinele klesnúť na -20 až -21 stupňov Celzia. „Silný mráz predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý a pravdepodobnosť poškodenia organizmu je vysoká,“ upozorňujú.

V okresoch Kežmarok, Poprad, Sabinov a Stará Ľubovňa platí výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami. Teplota vzduchu môže klesnúť na -15 až -18 stupňov Celzia. Výstraha pre tieto okresy platí od pondelka od 20:00 do 8:00 nasledujúceho dňa. Aj pre okresy Levoča, Prešov a Vranov nad Topľou platí výstraha prvého stupňa, trvať však bude od 23:00 do utorka 19. januára do 9:00.