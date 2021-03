Na Slovensku pribudli čierne okresy, iba v troch červených platí negatívny test na COVID-19 až 14 dní

Od pondelka 8. marca sa v súvislosti s pandémiou koronavírusu opäť zmenilo zafarbenie Slovenska.

Iba v troch okresoch, ktoré sú červené, platí negatívny test na ochorenie COVID-19 až dva týždne. Výnimku majú iba pracovníci škôl a školských zariadení, ktorí aj v prípade, že pochádzajú z jedného zo šiestich uvedených okresov, musia mať negatívny test, a to nie starší ako sedem dní.

COVID automat určil, že 46 okresov je bordových, čo znamená tretí stupeň varovania. Počet čiernych okresov sa oproti minulému týždňu zvýšil o desať na 30. Pre obe farby platí povinnosť, že ľudia sa pri ceste do práce musia preukazovať negatívnym výsledkom testu, nie starším ako sedem dní.

COVID automat – farby okresov podľa epidemickej situácie od 8. do 14. marca Čierne okresy na Slovensku (30) Bánovce nad Bebravou, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Humenné, Ilava, Košice I – IV, Košice – okolie, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Šaľa, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen Bordové okresy na Slovensku (46) Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I – V, Brezno, Bytča, Čadca, Gelnica, Komárno, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nitra, Nové Zámky, Pezinok, Poltár, Poprad, Prešov, Prievidza, Sabinov, Senec, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žilina, Zlaté Moravce Červené okresy na Slovensku (3) Kežmarok, Medzilaborce a Tvrdošín

Negatívny test je potrebné predložiť aj pri ceste do prírody do iného okresu. Výnimkou sú čierne okresy, z ktorých nie je možné cestovať do prírody do iných okresov a ani vstupovať na ich územie za týmto účelom. V prípade cesty do prírody v rámci okresu nie je potrebné preukazovanie sa negatívnym výsledkom testu.