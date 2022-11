Na Slovensku pribudnú dva nové pamätné dni, jeden v marci a druhý v septembri

Novými pamätnými dňami na Slovensku sa stanú 22. september a 6. marec. Schválili to v utorok poslanci Národnej rady SR (NR SR).

Narastajúca agresivita a šikana

Deň boja proti nenávistným prejavom na deťoch bude 22. septembra. Cieľom zavedenia nového pamätného dňa je upriamiť pozornosť na prevenciu proti narastajúcim prejavom agresie, šikany a netolerantného správania.

Nenávistné prejavy sa môžu týkať napríklad neznášanlivosti a nevraživosti voči osobám na základe ich pohlavia, pôvodu, rodu, sexuálnej orientácie, náboženskej, etnickej alebo politickej príslušnosti, ale aj voči menšinám či migrantom.

„O nenávistných prejavoch možno hovoriť ako o globálnom probléme. Internet a sociálne siete totiž umocnili ich bezhraničný presah a nekontrolovateľnú distribúciu v čase a online priestore a deti a mladiství sú v tomto kontexte najzraniteľnejším článkom,“ píše sa v schválenom návrhu, ktorý predložili poslanci za hnutie Sme rodina Miloš Svrček a Ľudovít Goga, poslankyňa za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Monika Kozelová a nezaradená poslankyňa Jana Žitňanská.

Termín 22. september podľa nich súvisí s návratom detí do školských lavíc po prázdninách, zároveň ešte umožňuje usporiadať podujatia v exteriéri.

Pre rodiny, ktoré prišli o blízkych

Novým pamätným dňom by sa mal od začiatku budúceho roka stať aj 6. marec ako Deň obetí pandémie COVID-19. Vyplýva to z návrhu novely zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorý do parlamentu predložila trojica poslancov Národnej rady (NR) SR za hnutie OĽaNO Gábor Grendel, Anna Andrejuvová a Kristián Čekovský.

„Pandémia COVID-19 zásadne ovplyvnila životy ľudí nielen na Slovensku, ale po celom svete. Najväčšiu traumu spôsobila rodinám, ktorým vzala ich blízkych,“ uviedli k návrhu zákona.

O pripomenutie pamiatky svojich blízkych aj iniciatívou na schválenie Dňa obetí pandémie COVID-19 v zákone o štátnych sviatkoch sa podľa poslancov usilujú aj pozostalí z občianskeho združenia Skutočné obete. Združenie navrhovalo ustanoviť 6. marec ako dátum tohto pamätného dňa, keďže išlo o deň prvého potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19 na Slovensku.