Na Slovensku sa bude môcť plyn nakupovať aj v aukcii, môžete dosiahnuť úspory až 20%

BRATISLAVA 21. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenské domácnosti sa možno dostanú k lacnejšiemu plynu. Internetová aplikácia FiiFree a portál Krotitelia energií totiž pre nich plánujú prvýkrát na Slovensku zorganizovať aukciu na zemný plyn. Organizátori aukcie sú presvedčení, že domácnosti by mohli na plyne ušetriť stovky eur ročne.

Princípom je, že ak v aukcii získa dodávateľ plynu viacerých nových zákazníkov, vie im dať lepšiu cenu ako len jednému zákazníkovi.

Podobné ako u mobilných operátoroch

„Je to podobné, ako keď k mobilnému operátorovi prenesiete nielen svoje číslo, ale aj číslo celej rodiny. Dostanete výhodnejší paušál pre všetky čísla, ako keby ste vyjednávali cenu len pre jedno,“ vysvetlil na štvrtkovej tlačovej besede analytik portálu Krotitelia energií Matúš Zelený.

Na Slovensku už aukcie na predaj energií fungujú, ale len pre firemných zákazníkov. „V zahraničí je to bežný nástroj pre získanie lepšej ceny aj pri domácnosti. Vychádzajúc z údajov o spotrebe a platbách sú rozdiely v koncových cenách plynu veľké. Možné úspory môžu dosiahnuť až 20 %,“ dodal spoluzakladateľ aplikácie FiiFree Marián Dlugoš.

Lepšia cena pre domácnosti

V súčasnosti zatiaľ potvrdili svoj záujem o aukciu pre slovenské domácnosti traja dodávatelia plynu štátny SPP, Magna Energia a Energie2. „Očakávame, že sa zapoja aj ďalší dodávatelia. Vychádzajúc z rokovaní s dodávateľmi plynu bude pre nich zaujímavé ísť do aukcie už pri počte tisíc zapojených domácností,“ doplnil Dlugoš s tým, že aukcia bude najvýhodnejšia pre domácnosti, ktoré plynom kúria, alebo pre bytové domy s vlastným kotlom.

Prvá aukcia pre slovenské domácnosti sa uskutoční 3. novembra tohto roku o 10. hodine. Aukcia je anonymná. Víťazný dodávateľ, ktorý zvíťazí na základe najnižšej ceny, sa k údajom dostane, až keď domácnosť vyhodnotí jeho ponuku v aukcii ako výhodnú a vyjadrí súhlas.

Účasť v aukcii je nezáväzná

Po ukončení aukcie budú domácnosti informované o výslednej vysúťaženej cene a o možnej úspore a až na základe týchto údajov sa môžu rozhodnúť, či k víťaznému dodávateľovi prestúpia. Dodávatelia zapojení do aukcie musia ponúknuť zmluvu pre domácnosti len na jeden rok a nesmú v nej byť žiadne skryté poplatky.

Až do potvrdenia záujmu o víťaznú ponuku je účasť v aukcii nezáväzná. Spotrebitelia pri prihlásení sa do aukcie musia poskytnúť tri údaje, a to ročnú spotrebu v megawatthodinách, ročnú platbu a číslo odberného miesta. „Aukcia je bezpečnou alternatívou aj pre domácnosti, ktoré majú zlé skúsenosti s podomovým predajom,“ konštatoval Dlugoš s tým, že do budúcna nevylúčil ani aukciu pre domácnosti na kúpu elektriny.

„Po rozhovoroch s dodávateľmi sme sa zatiaľ rozhodli ísť len do aukcie na plyn, pretože je tam väčšia možnosť pre domácnosti ušetriť. Plánujeme však aj aukciu elektriny,“ uzavrel Dlugoš.