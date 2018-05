Na Slovensku sa potratom zabilo vyše milióna detí, vraví Aliancia za rodinu a odovzdala petíciu

BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk) – Občianska iniciatíva Aliancia za rodinu doručila na mailové adresy všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) odkaz, v ktorom ich informovala, že viac ako sedemtisíc občanov Slovenska za pár dní podpísalo na portále petíciu za zmenu potratového zákona.

Poslancov NR SR vyzývajú, aby hlasovaním podporili predložený návrh zákona a tak sa postavili za život nenarodených detí. Agentúru SITA o tom informoval predseda Aliancie za rodinu Anton Chromík.

Chýbajú rôzne profesie

Aliancia za rodinu v petícii uvádza, že Slovensko od zavedenia umelých potratov zabilo jeden milión tristošesťdesiattisíc detí. ,,Všetky tieto deti nám dnes chýbajú. Štát, ktorý nebráni najslabších a nevinných stráca oprávnenie a zmysel svojej existencie. Obhajovanie umelých potratov sa vo svetle nových poznatkov vedy o prenatálnom vývoji dieťaťa stáva čím ďalej neudržateľné. Táto doba bude označená budúcimi generáciami za dobu temna, lebo sme nedokázali vidieť ľudský život tam, kde je. Vy to môžete zmeniť,“ vyzýva Aliancia poslancov.

Podľa Chromíka na Slovensku chýbajú zdravotné sestry, lekári a mnohé iné profesie. ,,Vážne sa uvažuje o tom, že ideme tzv. prísne riadenou imigráciou vyciciavať iné krajiny, ako je Bulharsko o ich odborníkov, ktorí budú zas chýbať v ich krajine. Nepotrebujeme riadenú migráciu, potrebujeme demografický plán pre rodiny. Začiatkom demografického plánu je zastavenie zabíjania vlastných detí,“ cituje tlačová správa Chromíka.

Kotlebova strana vyzvala na podporu

Návrh zákona Ľudovej strany Naše Slovensko o sprísnení potratovej politiky na Slovensku bude posledným bodom 31. schôdze NR SR. Predloženým zákonom strana navrhuje sprísniť potratovú politiku na Slovensku a zakázať svojvoľné a neodôvodnené umelé prerušenie tehotenstva. Kotlebova strana vyzvala všetky parlamentné strany, aby ich návrh podporili.

Zatiaľ čo liberálna strana Sloboda a Solidarita (SaS) návrh nepodporí, hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) v stanovisku uvádza, že pri hlasovaní budú mať jeho poslanci voľnú ruku. Kresťanské organizácie novelu interrupčného zákonu privítali a vyzvali poslancov NR SR na podporu návrhu. Konferencia biskupov Slovenska k novele zákona nebude vydávať výzvy ani pokyny, uvádza ale, že v morálnej rovine je jasné, že cirkev sa stavia za ochranu života nenarodených, v rovine politického života majú kompetenciu politickí predstavitelia.

Interupcie len v troch prípadoch

Takmer päťdesiatka mimovládnych organizácií, iniciatív a občianskych združení však poslancov vyzvala, aby hlasovali proti novele zákona a nepripustili obmedzovanie práv žien a kontrolovanie ich životov prostredníctvom reštrikcií v prístupe k umelému prerušeniu tehotenstva.

Kotlebovci chcú zrušiť možnosť vykonávať interrupcie do 12 týždňov tehotenstva len na základe žiadosti ženy. Možné interrupcie by mali byť len v troch odôvodnených prípadoch. V prípade ohrozenia života ženy a ak žena dá na interrupciu súhlas, ak žena otehotnela v dôsledku trestného činu, napríklad po znásilnení, tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a interrupcii nebránia zdravotné problémy ženy, a ak žena o to sama požiada. Tretím prípadom je výnimka, keď ide o genetický chybný vývoj plodu a tehotenstvo nepresahuje 24 týždňov.