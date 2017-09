Na Slovensku sa za minulý rok spotrebovalo 240 miliónov nelegálnych cigariet

BRATISLAVA 5. septembra 2017 (WBN/PR) – Napriek tomu, že spotreba falšovaných a pašovaných cigariet je u nás stále jedna z najnižších v Európe, medziročne narástla o viac ako 50%. Predstavuje to približne 240 miliónov spotrebovaných kusov, čo znamená 3,5 % z celkového trhu. Ak by sa tieto cigarety predali legálne, dodatočne získané daňové príjmy by dosiahli približne 29 miliónov EUR, čo je o 10 miliónov EUR viac ako v roku 2015. Tieto zistenia vyplynuli zo štúdie KPMG UK pre inštitút RUSI[1] – Project SUN 2016.

Project SUN je štúdia, ktorá analyzuje trh s nelegálnymi cigaretami v členských štátoch Európskej únie (EÚ), Nórsku a Švajčiarsku. Nelegálne cigarety zahŕňajú falzifikované cigarety známych značiek a pašované cigarety z iných krajín, nelegálne uvedené na spotrebiteľský trh.

Celková spotreba cigariet na Slovensku za posledných päť rokov mierne poklesla. Kým v roku 2012 spotrebovali Slováci celkovo 7,02 miliardy kusov cigariet, v roku 2016 to bolo 6,82 miliardy.

Výrazný nárast zaznamenala spotreba pašovaných neznačkových cigariet, tzv. „Illicit Whites“, ktoré pochádzajú z krajín mimo EÚ (napr. z Ukrajiny, Bieloruska). Ide o cigarety, ktoré sú obvykle vyrobené legálne, avšak s primárnym účelom pašovania mimo krajinu pôvodu. Počas prevozu do cieľovej destinácie sú pašované do krajín, kde nemajú žiadnu alebo len obmedzenú legálnu distribúciu. Predávajú sa bez príslušnej kontrolnej známky (bez zaplatenia spotrebnej dane). „Illicit Whites“ bez označenia krajiny pôvodu v súčasnosti predstavujú až 35 % nelegálnej spotreby cigariet na Slovensku, čo je približne 85 miliónov kusov cigariet.

Podľa výsledkov štúdie Project SUN počet falšovaných a pašovaných cigariet v sledovaných krajinách celkovo v roku 2016 klesol o 8,8 % na 48,3 miliárd kusov. Stále to však predstavuje viac ako 9 % celkovej spotreby, čo značí stratu na daňových príjmoch vo výške 10,2 miliardy EUR. Počet „Illicit Whites“ na európskom trhu dosiahol 16,4 miliárd cigariet. V uplynulom roku bola najväčším zdrojom nelegálnych cigariet Ukrajina, ktorá nahradila predchádzajúceho lídra – Bielorusko. Najvyšší objem nelegálnych cigariet v roku 2016 spotrebovali vo Francúzsku – 8,96 miliardy kusov. Nasleduje náš severný sused Poľsko so 6,16 miliardy a Veľká Británia s 5,55 miliardy cigariet.

O štúdii

Project Sun mapuje vývoj spotreby nelegálnych cigariet v jednotlivých štátoch EÚ, Nórsku a Švajčiarsku. Túto nezávislú štúdiu vykonala za minulý rok spoločnosť KPMG UK pre britský inštitút Royal United Services Institute for Defense and Security Studies (RUSI). Okrem odhadu rozsahu trhu s nelegálnymi cigaretami sa štúdia zameriava na posúdenie povahy a dynamiky toku takýchto cigariet a skúma pôvod nezákonných výrobkov a hlavných značiek, ktorých sa to dotýka.

