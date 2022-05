Na Slovensku vzniká európsky unikát: 365.invest prináša prvý podielový fond na investovanie do kryptomien

Správcovská spoločnosť 365.invest prináša svojim klientom ďalší spôsob ako zainvestovať svoje financie. Prepája štandardný model podielového fondu s inovatívnymi kryptomenami ako netradičným aktívom. Ide pritom o prvý podielový fond tohto typu v Európe. Do Cryptomix fondu môžu klienti správcovskej spoločnosti investovať od 2. mája 2022. Nový fond predstavuje riešenie pre tých, ktorých zaujíma téma kryptomien, no vyžadujú regulovaný a bezpečnejší spôsob takéhoto typu investície s asistenciou odborníkov a pritom aj s potenciálom atraktívneho výnosu.

Z pozície trendsettera v slovenskom investičnom prostredí prináša správcovská spoločnosť 365.invest prvý podielový fond zameraný na kryptomeny, ktorý je určený pre dynamických a odvážnych investorov. Ponúka im tak alternatívu voči priamemu investovaniu do kryptomien, ktorá je bezpečnejšia, regulovaná a zrozumiteľnejšia aj pre investorov začiatočníkov. Kým priame investovanie do kryptomien je skôr výsadou nadšencov s dostatkom vedomostí a ambíciou venovať sa sledovaniu trhu a obchodovaniu s kryptomenami na dennej báze, Cryptomix fond je určený pre širokú verejnosť.

„Aktívne riadené portfólio aktuálne pozostáva z mixu 24 kryptomien, z ktorých selektujeme tie s najväčším potenciálom výnosu. Má vyšší rizikovo-výnosový profil, ktorý zaujme dravých investorov s ambíciou hľadať a nachádzať potenciál rastu svojich financií aj o stovky percent. Nemusia sa pritom báť straty hesla, nenesú bremeno krádeže tokenov z kryptopeňaženky,“ vysvetľuje Matej Varga, Head of Investments v 365.invest.

Známa forma, nový obsah

Cryptomix fond je vo svojej mechanike podielový fond, ktorý investori dobre poznajú. Platí však aj to, že kryptomeny sú medzi aktívami považované za vysoko volatilné a ich rizikový profil sa považuje za jeden z najvyšších. Vyššie riziko však so sebou nesie aj vyšší potenciál výnosu, ktorý sa môže vyšplhať na desiatky či až stovky percent. Okrem toho prináša aj benefit diverzifikácie investičného portfólia. V rámci neho by pre svoje vlastnosti kryptomeny nemali ani v prípade investovania prostredníctvom podielového fondu tvoriť viac ako 5 % z celkovo zainvestovaných peňazí. Investícia by mala predstavovať taký objem, aký je investor ochotný teoreticky stratiť.

„Svet kryptomien sa dynamicky mení nie každý deň, ale každú hodinu. Preto sa nebojíme povedať, že vynechať toto aktívum zo svojho portfólia by bola chyba a považovali by sme to za uniknutú investičnú príležitosť. Z opatrnosti však odporúčame do fondu investovať po malých čiastkach a pravidelne,“ hovorí Martina Štérová, PR manažérka správcovskej spoločnosti 365.invest. Cryptomix fond pritom bude určený výhradne na pravidelné investovanie s mesačným limitom 1000 eur. 365.invest ako zodpovedný správca zaviedol toto obmedzenie s cieľom chrániť klientove investície, keďže kryptomeny predstavujú vyššie riziko ako je štandardom pri iných typoch aktív. Jeho zloženie dnes tvoria kryptomeny ako Bitcoin, Ethereum, Avalanche, Solana, Algorand, Tron, Polygon, Litecoin, Stellar, Cardano, Bitcoin cash, Tezos, Binance, Ripple či Poltadot a ďalšie.

Ak sa pozrieme do histórie posledných piatich rokov, zistíme, že svet sa dramaticky zmenil. V roku 2017 nastala davová krypto mánia, ktorá strhla nezodpovedných nováčikov s vidinou vysokého zisku a po zásahu amerického regulátora do roka takmer hromadne padli kryptomeny. Dnes je situácia diametrálne odlišná. Investori a inštitúcie začínajú novú menu akceptovať, vlády formujú regulácie a zdaňovanie, čo legitimizuje kryptomeny a odkrývajú sa nové možnosti ich využitia.

„Investovaním do kryptomien sa mnohí snažia ochrániť svoje finančné rezervy pred výrazne rastúcou infláciou spôsobenou fiškálnou a menovou post-covid politikou. Argumentom investovania do kryptomien sú aj ich vlastnosti, ktoré zahŕňajú nízku koreláciu s hlavnými aktívami, majú schopnosť teda diverzifikovať tradičné portfólia, navyše ich rizikovo-výnosový profil je priaznivý, nakoľko ich očakávaný a často aj realizovaný výnos je vysoký, rádovo v násobkoch desiatok až stoviek percent z investície, kým strata môže v najhoršom prípade bez použitia derivátových nástrojov predstavovať „len“ veľkosť investície, čo pri doplnkovom zastúpení v portfóliu je veľmi akceptovateľné,“ hovorí Matej Varga.

Do fondu je možné investovať online na www.365invest.sk alebo v pobočkách 365.bank.

Informačný servis