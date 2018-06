Na Slovensku vznikne aplikácia, ktorá turistom zjednoduší vrátenie DPH a motivuje ich viac míňať

BRATISLAVA 18. júna (WebNoviny.sk) – Na Slovensku by mala fungovať nová digitálna aplikácia, ktorá by mala turistom zjednodušiť pri nákupoch vrátenie dane z pridanej hodnoty (DPH).

Čakajú nás roky zavádzania nových systémov

Ako na pondelkovej tlačovej konferencii povedal predseda vlády SR Peter Pellegrini, Slovensko by vzhľadom na svoju veľkosť malo byť krajinou, ktorá láka inováciami a vytvára vhodné prostredie na najmodernejšie riešenia. A aj oblasť IT je podľa neho jedným z hlavných pilierov slovenskej ekonomiky.

„Chceme zjednodušiť turistom vrátenie DPH. Pravdepodobne tak budú míňať viac, keď sa im zjednoduší proces vratiek,“ povedal Pellegrini. Aplikácia vznikne v spolupráci s odborníkmi, ktorí stoja za vznikom aplikácie Waze či Refundit. Ako pokračoval podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír, Slovensko čakajú mesiace až roky zavádzania nových systémov. V súčasnosti je to napríklad projekt e-Kasa a najbližšie to bude táto nová digitálna platforma pre turistov.

Motivácia pre turistov

„Sme presvedčení, že budeme tak motivovať turistov, aby na Slovensku míňali viac,“ povedal Kažimír. Podľa neho ide o benefit aj pre malých a stredných podnikateľov, či už v oblasti občerstvenia, alebo hotelových služieb. Slovensko bude podľa prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho prvou krajinou na svete, ktorá zjednoduší proces vratiek DPH v rámci turizmu.

Čo sa týka spustenia aplikácie, budú potrebné najprv určité legislatívne zmeny, najmä v rámci zákona o dani z pridanej hodnoty, a to zrejme niekedy na jeseň. Avšak odhad je, že pilotný projekt sa začne v treťom kvartáli 2018 a niekedy v prvom kvartáli 2019 by mal byť ukončený. Náklady spojené s novou aplikáciou by pre Slovensko nemali byť vysoké. „My nebudeme kupovať túto aplikáciu, dostaneme ju v rámci partnerského vzťahu,“ povedal Imrecze.

Nevymožiteľná vratka

Ako povedal zakladateľ aplikácie Waze a spoluzakladateľ aplikácie Refundit Uri Levine, práve oblasť daní je veľkým problémom. Stáva sa totiž, že turisti na colniciach vyplnia nesprávny formulár a potom väčšina z tých, ktorí by mohli mať nárok na vrátenie DPH, zistia, že je vratka pre nich prakticky nevymožiteľná.

Práve z tohto dôvodu sa rozhodli založiť startup, ktorého cieľom je riešiť uvedený problém a proces zjednodušiť. Turistovi postačí naskenovať blok z nákupu, naskenuje svoj pas a palubný lístok a odošle to prostredníctvom aplikácie. Pre druhú stranu, teda pre colníkov, to bude znamenať zjednodušenie, dodal Levine.