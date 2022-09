Na Slovensku vzrástol vlani import aj export tovaru, najviac sme dovážali z Nemecka či Ruska

Zo Slovenskej republiky sa vlani vyviezol tovar za 88,55 mld. eur. V medziročnom porovnaní sa zvýšil celkový vývoz o 16,6 %. Výrazne vyšší bol aj dovoz tovaru. Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v sume 86,68 mld. eur pri raste o 19,4 %.

Saldo zahraničného obchodu tak bolo aktívne v objeme 1,88 mld. eur a bolo o 1,44 mld. eur nižšie ako za rok 2020. Vyplýva to zo zverejnenia definitívnych výsledkov Štatistickým úradom SR. Ide o spresnenie predbežných údajov z marca tohto roka.

Menej vývozu do Nórska

Export tovaru v najvyššej hodnote sa zo Slovenska vyviezol do Nemecka a susedných krajín, pričom jeho objem sa medziročne zvýšil. Do Nemecka export medziročne vzrástol o 12 %, do Česka o 29,3 %, Poľska o 24 % a Maďarska o 35 %.

Medzi najvýznamnejších obchodných partnerov pri vývoze podľa najvyššej hodnoty vyvezeného tovaru ďalej patrili Francúzsko, Rakúsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo, Čína a Ruská federácia, pričom pri všetkých destináciách hodnota medziročne vzrástla. Naopak, znížil sa vývoz do Spojených štátov amerických o 1,4 %, Kórejskej republiky o 18,9 % a Nórska o 22,1 %.

Dovoz z Ruska

Dynamicky rástol aj dovoz. Spomedzi najvýznamnejších obchodných partnerov sa doviezol z Nemecka tovar v hodnote vyššej o 21,9 %, z Česka o 15,8 %, Číny o 28,3 %. Na štvrtom mieste bol dovoz z Ruskej federácie, ktorý vykázal najvyššiu medziročnú dynamiku, doviezol sa tovar v hodnote o 63,3 % vyššej ako v roku 2020.

Do top 10 krajín, z ktorých sme dovážali tovar, patrili ďalej Poľsko, Kórejská republika, Vietnam, Francúzsko, Taliansko, Rakúsko a Rumunsko. Medziročný pokles zaznamenal dovoz z Maďarska o 7,2 %, Spojeného kráľovstva o 9,8 % a Švajčiarska o 3,4 %.

Najväčšie aktívne saldo mala Slovenská republika s Maďarskom pri sume 3,27 mld. eur, ďalej s Nemeckom so sumou 2,88 mld. eur, či Francúzskom pri sume 2,73 mld. eur. Najväčšie pasívne saldo bolo s Kórejskou republikou pri sume 4,34 mld. eur a Ruskou federáciou za 4,22 mld. eur.