Na Slovensku začali používať liek na diabetickú nohu z Kuby, zaznamenal pozitívne výsledky

PREŠOV 7. októbra (WebNoviny.sk) – Liečba tzv. diabetickej nohy kubánskym liekom Heberprot P má prvé úspešné výsledky.

Informovali o nich predstavitelia Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove, kde ako prví začali na Slovensku s používaním lieku, získaného z deblokácie kubánskeho dlhu. Následne bol použitý aj v Univerzitnej nemocnici v Bratislave a v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni.

Kompletne vyliečení pacienti

S pilotnou štúdiou začali v prešovskej nemocnici v júni tohto roku pod dohľadom kubánskych supervízorov. „Som rád, že sme dostali príležitosť vyskúšať tento liek a že sme dokázali vytvoriť podmienky na jeho aplikáciu v praxi. Naši lekári o tejto možnosti liečby vedeli už predtým a sme radi, že sme boli prví na Slovensku, ktorí túto možnosť dostali,“ uviedol riaditeľ FNsP Radoslav Čuha. Do liečby sa v prešovskej nemocnici zapojilo 14 pacientov. Ukončená bola u ôsmich, ktorí sú kompletne vyliečení. Šiesti v liečbe ešte pokračujú. Doteraz bolo podaných 160 balení lieku. „Nie je to všeliek, ale je to výborný liek, ktorý spadá do mozaiky liečby tohto ochorenia,“ povedal primár oddelenia cievnej chirurgie FNsP v Prešove Pavol Kováč.

Dodal, že na Slovensku trpí cukrovkou okolo 550-tisíc ľudí. Z toho päť percent má syndróm diabetickej nohy. „Je to závažný problém. Pri cukrovke dochádza k postihnutiu cievneho a kardiovaskulárneho systému v celom tele. Jednou z komplikácií je postihnutie končatín,“ uviedol. Pri ochorení na tzv. diabetickú nohu dochádza na dolných končatinách k infekcii, vredu, ale aj deštrukcii. Často sa končí amputáciou. Samotné ochorenie sa vyvíja po 10- až 20-tich rokoch liečby diabetu.

Liečba pacientov je bezplatná

Liečenie pacientov novým kubánskym liekom, využívajúcim technológiu využitia rastového hormónu, sa začína týždňovou hospitalizáciou, pri ktorej aplikujú tri testovacie dávky. Ak je liečba bez komplikácií, pokračuje sa počas piatich až ôsmich týždňov v ambulantnej starostlivosti. Ošetrenie trvá polhodinu. Liek sa podáva priamo do rany a podľa odborníkov zvyšuje šancu na lepšie hojenie rán u pacientov s touto diagnózou. „Podáva sa do zahojenia, alebo kým nie je minimálny defekt, ktorý sa môže ďalej liečiť,“ dodal Kováč. Vďaka tomu, že liek privážame v rámci deblokácie kubánskeho dlhu, liečba je pre pacientov bezplatná. Nie je však vhodná pre všetkých cukrovkárov. „Nesmie ísť o pacienta s veľmi výraznou infekciou. Nemal by to byť pacient, ktorý trpí na chorobu obličiek a pacient, ktorý prekonal malígne ochorenia, alebo počas troch mesiacov neprekonal srdcové problémy,“ informoval primár.

Liek Heberprot-P je využívaný v 23 krajinách sveta, Slovensko je prvou a jedinou európskou krajinou, v ktorej sa používa. Na Slovensku nie je liek registrovaný, ale právna úprava jeho používanie umožňuje. Z Kuby bolo na Slovensko privezených 7 000 balení tohto lieku. „Počas návštevy na Kube pred niekoľkými rokmi vznikla diskusia ako deblokovať dlh. Niektoré krajiny siahajú po tradičných výrobkoch ako kubánske cigary alebo rum. My sme sa rozhodli, že budeme spolupracovať s významným inštitútom, ktorý sa zaoberá vývojom takéhoto lieku a dohodli sme sa, že na Slovensko dovezieme takýto liek na liečbu diabetickej nohy,“ informoval premiér Robert Fico. V prípade ďalšieho úspechu liečby nevylúčil, že bude záujem aj o ďalšie balenia tohto lieku.