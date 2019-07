Na Slovensku zatiaľ nie sme všetci rovní v právach, vyhlásila Patakyová na Dúhovom pochode

Každý je podľa slovenskej ústavy slobodný a rovný v dôstojnosti a právach, a na Slovensku toto zatiaľ nedodržiavame.

Konštatovala to verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová pred asi 10-tisíc účastníkmi 9. ročníka Dúhového Pridu v Bratislave.

Zatiaľ nie sme rovní v právach

„Tieto problémy prehliadame. Osoby, ktoré chcú vytvoriť partnerstvá rovnakej sexuálnej orientácie, nevidíme. Prečo by sme ich mali vidieť? Lebo z našej ústavy vyplýva, že každý je slobodný a rovný v dôstojnosti a právach a z medzinárodných štandardov vyplýva, že každý má mať právo na ochranu súkromia a rodinného života. Na Slovensku toto zatiaľ nedodržiavame,“ konštatovala ombudsmanka.

Podľa nej je najhoršie to, že sme sa zatiaľ nepustili do serióznej diskusie, ako to riešiť. „Stále riešime otázku, či by sme to vôbec mali vnímať. Odpoveď je áno, lebo ľudia, členovia našej spoločnosti so sexuálnou orientáciou, v ktorej si hľadajú partnera rovnakého pohlavia, existujú, nie je to ich vlastná voľba, je to ich vrodená danosť a mali by sme to rešpektovať,“ zdôraznila Patakyová.

Spoločnosť stojaca na tradíciách

Patakyová v svojom príhovore tiež uviedla, že niektoré veci sa vedia zmluvne ošetriť, ale to nestačí. „Požiadavka v súlade s našou ústavou je, aby im bol poskytnutý právny rámec, aby mohli vystupovať ako blízke osoby v správnom konaní, aby mohli mať opatrovateľský príspevok, ak sa starajú o svojho partnera, aby mohli mať voľno, ak ho sprevádzajú do zdravotníckeho zariadenia. To nie je v rozpore s hodnotami, na ktorých stojí naša spoločnosť. Naopak, mali by sme si veľmi vážne uvedomiť, že ak sa slovenská spoločnosť označuje za spoločnosť, ktorá stojí na tradíciách, tak volanie po tom, aby bol ich vzťah uznaný a ochraňovaný, tak to predstavuje tú najkonzervatívnejšiu hodnotu, akú si vieme predstaviť,“ prízvukovala.

Dodala, že sa musíme začať seriózne rozprávať o tom, ako konkrétne vybalansujeme tie hodnoty, ktoré sú príznačné pre slovenskú spoločnosť, a práva, ktoré týmto ľuďom patria.

Ombudsmanka verí, že možno na budúci rok sa pri takejto otázke bude dať odpovedať, že sa Slovensko stalo krajinou, ktorá garantuje každému právo na slobodný, dôstojný a bezpečný život v partnerstve s ľuďmi, s ktorými chce kráčať na svojej ceste životom, s ktorým si chce pomáhať a podporovať sa. „Toto potrebujeme na Slovensku pochopiť a začať to riešiť,“ dodala.