Na štát pracujeme tento rok o niečo dlhšie ako vlani

BRATISLAVA 5. júna (WebNoviny.sk) – Slováci pracujú na štát tento rok o niečo dlhšie ako vlani. Podľa Nadácie F. A. Hayeka Deň daňovej slobody v tomto roku pripadá na 5. júna. Daňovníci totiž podľa prepočtov nadácie odpracovali 155 dní, kým splatili svoj tohtoročný účet za chod štátu.

Oproti vlaňajšku to bolo o jeden deň viac. Ako na pondelňajšej tlačovej konferencii uviedol analytik Nadácie F. A. Hayeka Martin Reguli, za tohtoročným posunom Dňa daňovej slobody v neprospech daňovníkov možno hľadať najmä rýchlejší rast verejných výdavkov ako rast ekonomiky.

Z eura nám zostane 47 centov

Analytici nadácie taktiež vypočítali, že priemernému pracujúcemu na Slovensku zostane len 47 centov z každého eura, ktoré zamestnávateľ musí za jeho prácu vynaložiť. Viac ako polovicu nákladov práce tak pohltia zdravotné a sociálne odvody a dane. Hoci výraznejšie zmeny sa v posledných rokoch v tomto smere neudiali, daňovo-odvodové zaťaženie pozvoľne rastie. Zatiaľ čo vlani priemernému pracujúcemu na Slovensku ostalo 47,98 % jeho mzdových nákladov, tento rok je to podľa nadácie už iba 47,25 %.

Nádácia F. A. Hayeka vyratúva Deň daňovej slobody každoročne od roku 1999. Spolupracuje pri tom so Združením daňových poplatníkov Slovenska. Zatiaľ najdlhšie sme podľa nich na štát pracovali v roku 2000, a to 163 dní. Naopak, najkratšie to bolo 142 dní v roku 2008. Nadácia Deň daňovej slobody počíta ako podiel konsolidovaných výdavkov verejného sektora na hrubom domácom produkte v danom roku. Reprezentuje tak aktuálnu mieru, v akej štát prerozdeľuje prostriedky vytvorené v slovenskej ekonomike.

Svoj pohľad majú aj iné inštitúcie

Svoj pohľad na čas, ktorý musia Slováci na štát odpracovať, však majú aj iné inštitúcie. Rovnako v pondelok prezentovala výsledky výpočtu Dňa daňovej slobody spoločnosťou Deloitte Slovenská komora daňových poradcov (SKDP). Podľa tejto analýzy, ktorá zase zohľadňuje celkové daňové príjmy a čistý národný dôchodok, pripadá v tomto roku Deň daňovej slobody na Slovensku na 6. júna. Podľa tejto metodiky sa oproti vlaňajšku dokonca posunul v neprospech daňových poplatníkov až o osem dní.

Slovenská komora daňových poradcov tiež uvádza, že v porovnaní s krajinami Visegrádskej štvorky sme v tomto porovnaní druhí za Poľskom, kde daňovníci na štát pracujú 143 dní. Horšie sú na tom v Českej republike, kde budú mať Deň daňovej slobody až 17. júna, teda po 169 dňoch a ešte dlhšie budú na štát pracovať v Maďarsku, a to do 2. júla, teda 182 dní. V rámci Európy pritom najkratšie na štát pracujú v Bulharsku a Rumunsku, iba 122, resp. 125 dní. Naopak, najdlhšie v Belgicku a Luxembursku, kde to je 212, resp. 272 dní.