Na stáž i študijný pobyt. Poistenie šité na mieru

BRATISLAVA 5. marca 2019 (WBN/PR) – Každoročne sa státisíce európskych študentov rozhodnú skúsiť štúdium v zahraničí a vydajú sa na Erasmus+. Vďaka tomuto študijnému programu spoznajú množstvo nových ľudí, naučia sa cudzí jazyk, získajú originálne medzinárodné skúsenosti a spoznajú viac aj samých seba. „Je to jeden z najúspešnejších programov Európskej únie. Využíva ho čoraz viac mladých ľudí a každoročne aj zo Slovenska, chodí na zahraničné vysoké školy študovať viac a viac Slovákov. Aj preto, že ich počet neustále rastie, rozhodli sme sa, že pre nich pripravíme cestovné poistenie šité na mieru, práve pre tento účel,“ vysvetľuje na úvod Patrik Bognár, obchodný riaditeľ poisťovne Groupama.

Študentská cena a poistné krytie na mieru

Groupama prišla koncom roka 2018 s novým poistným produktom. Cestovné poistenie pre študijné pobyty a stáže je navrhnuté priamo pre potreby mladých ľudí, študujúcich či stážujúcich v zahraničí. „Pozreli sme sa na to, ako mladí ľudia počas týchto pobytov fungujú, aké služby využívajú a čo môžu považovať za užitočné. Pripravili sme cestovné poistenie s veľmi príjemnou štartovacou sumou už od 50 € na rok, ktoré zahŕňa viaceré praktické riziká, ako poškodenie zapožičaného notebooku či projektora, no kryje aj iné škody, spôsobené napríklad na internáte, či ubytovni. Samozrejmosťou je aj nonstop asistenčná služba,“ hovorí Patrik Bognár, ktorého tím stojí za zavedením tejto novinky.

V roku 2017 oslávil Erasmus+ 30. narodeniny. V tomto jubilejnom roku sa do programu v súvislosti so Slovenskom podľa štatistík Európskej komisie zapojilo 13 149 účastníkov vrátane pedagogických zamestnancov. Absolventi zo Slovenska v roku 2017 najčastejšie cestovali za štúdiom do Česka, Poľska a Španielska. Práve destinácia z Pyrenejského polostrova je všeobecne najobľúbenejšou krajinou pre študentov z celej Európy. Každoročne tam cez Erasmus+ smeruje niekoľko desiatok tisíc mladých ľudí.

Pozitívny vplyv na budúcnosť mladých ľudí

Program je medzi mladými ľuďmi obľúbený aj pre výrazný vplyv na ich ďalšiu budúcnosť. „Zaujali nás viaceré štúdie Európskej komisie, ktoré skúmajú vplyv Erasmu+ na absolventov. Omnoho lepšia pozícia na pracovnom trhu, medzinárodné skúsenosti, miera zamestnanosti absolventov, väčšia profesijná zodpovednosť. Mladým ľuďom týmto produktom šitým na mieru uľahčíme fungovanie za hranicami a v prípade ťažkostí im vieme rýchlo pomôcť,“ dodáva špecialistka na cestovné poistenie v Groupame, Mária Gáborová. Slovensko sa do tohto programu zapojilo v roku 1998. Odvtedy naše univerzity poslali na európske štúdiá už viac ako 80 tisíc mladých ľudí.