Na sudcu Všeobecného súdu EÚ opäť nebol doručený žiaden kandidát

Súdnej rade Slovenskej republiky opäť nebol doručený žiaden návrh na kandidáta na obsadenie funkcie sudcu Všeobecného súdu Európskej únie.

Oprávnení navrhovatelia mali možnosť predkladať návrhy na kandidátov do piatka 29. apríla 2022 do 15.00 hod. Do tohto termínu však súdnej rade nebol doručený ani jeden takýto návrh.

Voľby, ktoré sa mali pôvodne konať 18. mája 2022, sa tak neuskutočnia. Hrozí teda, že sa Slovenskej republike nepodarí obsadiť post sudcu Všeobecného súdu Európskej únie, ktorý by mal nahradiť súčasného sudcu Juraja Schwarcza. Tomu uplynie mandát 31. augusta tohto roka. Predseda súdnej rady Ján Mazák preto vyhlási ďalšie voľby bezodkladne.