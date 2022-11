Na súde vypovedajú bývalí policajní funkcionári v kauze Judáš, exkriminalista Rehák čelí obvineniam z vynášania informácií sýkorovcom

Bývalého šéfa národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry Bernarda Slobodníka, bývalého námestníka riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Borisa Beňu a bývalého viceprezidenta finančnej správy Daniela Čecha vo štvrtok predvolali na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) do Banskej Bystrice.

Založenie zločineckej skupiny

Svedčiť majú na hlavnom pojednávaní v kauze Judáš s bývalým riaditeľom úradu zvláštnych policajných činností Jozefom Rehákom, ktorý je obžalovaný zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a dvoch skutkov prijímania úplatku. Rehák ešte na začiatku procesu v januári tohto roku uviedol, že sa cíti byť nevinný.

„Nemám žiadnu konkrétnu vedomosť ku skutkom, ktoré sú uvedené v obžalobe,“ uviedol v spontánnej výpovedi Slobodník, ktorý podľa vlastných slov obžalovaného poznal od roku 2014, keď sa stal funkcionárom v Policajnom zbore.

„V priebehu tých troch až štyroch rokov som Jozefa R. jedenkrát alebo dvakrát pri našom stretnutí požiadal, či je možné sa pozrieť, či určité osoby nie sú v ich systéme riešené odpočúvaním,“ uviedol na otázku prokurátora, či spolu riešili akúkoľvek záležitosť, ktorá by sa vymykala z bežného rámca služobnej činnosti ako funkcionára.

Odpočúvanie „istých“ osôb

Podľa jeho slov išlo o osoby jemu známe a nie z kriminálneho prostredia, ale nespomína si, ktoré konkrétne, a odpoveď bola vždy taká, že neboli odpočúvaní.

Jozef Rehák uviedol, že si to nepamätá, lebo vtedy ho veľa ľudí oslovovalo. „Povedal som jasne, že pozriem,“ popísal obžalovaný s tým, že bez toho, aby to preveroval, povedal následne, že je to v poriadku. Cez telefón by určite takéto veci neriešil.

K skutkom obžalovaného sa priamo nevie vyjadriť ani svedok Beňa, ktorý podľa jeho slov nebol súčasťou korupčného správania Jozefa Reháka a pozná to len z médií.

Obžalovaného pozná od roku 2010, keď nastúpil na ministerstvo vnútra. Na otázku prokurátora o inej vedomosti k skutkom uviedol, že na jednom stretnutí na prelome rokov 2016 a 2017, sa stretli s obžalovaným a s Petrom Koščom.

Výpoved bývalého mafiána

„V priebehu rozhovoru Košč ukázal zápisnicu o výpovedi svedka, kde vypovedal jeden zo skupiny sýkorovcov a popisoval spôsob, akým spolupracovali s príslušníkmi PZ, ako získavali informácie a ako ich vyplácali za tieto informácie. Bola tam aj osoba, ktorú tento človek oslovoval Dodo, ktorý dostával peniaze vo výške tisícok korún,“ popísal Beňa a dodal, že malo ísť o obžalovaného Jozefa Reháka.

„Košč vtedy povedal, že ho to stálo veľa úsilia, aby vec upratal, aby bola odňatá dozorovému prokurátorovi a pridelená na inšpekciu pod Lučanského,“ dodal svedok s tým, že Košč to pre obžalovaného urobil, lebo boli priatelia. Po otázke prokurátora, kto bol Košč na súde vypadla elektrina a sudca pojednávanie prerušil.

Sýkorovcov donášal utajované informácie

Podľa obžaloby Jozef Rehák v rokoch 2000 až 2011 pôsobil pod prezývkou „Dodo“ pre zločineckú skupinu sýkorovcov, pre ktorú mal zisťovať informácie z prostredia polície.

Takisto je obžalovaný z korupčných skutkov, do ktorých boli zapojení aj ďalší policajní funkcionári. Na súde už v procese s Rehákom vypočuli napríklad odsúdených členov sýkorovcov Martina Biháriho a Róberta Lališa.

Zatiaľ čo prvý menovaný obžalovaného usvedčoval, druhý odmietol, že by s Jozefom Rehákom spolupracoval. Ako svedok sa pred súd v tejto kauze postavil aj ďalší sýkorovec, odsúdený Jurij Fejer, známy ako „Malý Rus“, ktorý uviedol, že obžalovaného osobne nepoznal, ale pozná ho pod prezývkou „Dodo“ a vie, že bol na výplatnej páske sýkorovcov.

Bývalého riaditeľa úradu zvláštnych policajných činností obvinili v rámci kauzy Judáš. Pôvodne bol od decembra 2020 stíhaný väzobne, v apríli 2021 ho však prepustili na slobodu. Najvyšší súd SR totiž dozorovému prokurátorovi vyčítal nekonanie pri žiadosti obvineného o prepustenie.