Na súdoch bude zrejme o jedného Harabina viac

BRATISLAVA 30. októbra (WebNoviny.sk) – Na slovenských súdoch bude zrejme pôsobiť ďalší Harabin. V pondelok po vypočutí na Súdnej rada jej členovia rozhodli o predložení syna známeho sudcu a exministra Štefana Harabania Branislava na vymenovanie za sudcu prezidentovi Andrejovi Kiskovi.

V prostredí justície

Pri svojej prezentácii pred radou zdôraznil, že ako syn sudcu vyrastal v prostredí justície a tá už v detstve na neho urobila pozitívny dojem. Po ôsmich rokoch praxe v justícii dúfa a verí, že nadobudol už dostatok odborných vedomostí a znalostí ako aj praktických skúsenosti.

Spolu s ním rada rozhodla o predložení ďalších 34 kandidátov na vymenovanie sudcov. Jedna kandidátka Kristína Rakická, ktorá uspela vo výberovom konaní na Okresný súd v Nitre, nezískala potrebnú podporu členov rady na predloženie prezidentovi na menovanie za sudkyňu.

Skresľujúce fakty

U Rakickej ešte na výberovom konaní na pozíciu sudcu v januári v Dunajskej Strede podľa zápisnice pred začatím riešenia prípadovej štúdie našli na stole okrem nekomentovaného Zákonníka práce aj 50 prípadových štúdií so správnymi riešeniami. V pondelok členom rady vysvetľovala, že išlo o študijné materiály, ktoré si chcela pozrieť cez prestávku.

Pred členmi rady priznala, že ak tam ten materiál nemal byť, tak pochybila a ospravedlnila sa. Zdôraznila, že nemala v úmysle použiť ich počas vypracovávania štúdie a nemá pocit, že by urobila niečo zlé. Dodala, že bude žiadať uverejnenie odpovede na články, ktoré sa jej týkali a obsahovali podľa nej skresľujúce fakty.

Štúdie boli verejné

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská na margo situácie, ktorá vznikla v prípade Rakickej uviedla, že staršie sady prípadových štúdií boli verejné. Pôvodných 50 štúdií ministerstvo doplnilo o ďalších 50, k úniku materiálov z rezortu teda nedošlo.

Druhá vec je, či si má brať kandidát na sudcu ťahák a to je skôr otázka etiky, dodala. Podpredseda rady Pavol Pilek si myslí, že Rakická pochybila, nemala to tam mať. Otázka je, či to tam mala vedome alebo nie alebo či šlo o momentálne zlyhanie.

Justícia nepotrebuje bulvarizáciu

Na margo Branislava Harabina uviedla ministerka Žitňanská, že nevie, či potrebuje justícia bulvarizáciu personálneho obsadenia svojho stavu. Pozície sudcov sa obsadzujú cez výberové konania, ktoré sú verejné, následne rozhoduje Súdna rada SR, ktorá vyhodnocuje nielen výsledky výberového konania, ale aj spôsobilosť kandidátov a pracuje s podkladmi z Národného bezpečnostného úradu.

Na konci celého výberu je prezident, ktorý menuje kandidátov do funkcie sudcov, zdôraznila Žitňanská. Máme nastavený systém, ktorý podľa jej mienky garantuje čo najlepší výber a obsahuje aj dostatok bŕzd, ak by bol nejaký problém. Zdôraznila, že nevie, či je pre justíciu dobré, keď sa na tieto procesy budeme pozerať bulvárnym spôsobom cez mená alebo kto je koho syn či dcéra, za predpokladu, že proces prebehol tak, ako mal.