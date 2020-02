Na Sziget prídu Dua Lipa, Calvin Harris, Mark Ronson, Kings of Leon aj The Strokes

Organizátori maďarského festivalu Sziget zverejnili takmer 80 potvrdených účinkujúcich. Medzi najväčšie hviezdy 28. ročníka patria napríklad Dua Lipa, Calvin Harris, Kings of Leon alebo The Strokes.

Na zozname sú aj mená ako ASAP Rocky, Tom Walker, Mark Ronson, Khalid, FKA Twigs, Foals, Foster the People, Keane, Stormzy, Anna Calvi, Bikini Kill, Caribou, Glass Animals, Jade Bird, Lewis Capaldi, Lola Marsh, Miles Kane, Of Monsters and Men, Seasick Steve, Slowthai, Viagra Boys alebo Diplo, ktorý vystúpi so svojou šou, ale aj s projektom Major Lazer.

Festival sa bude konať od 5. do 11. augusta v Budapešti. Informácie pochádzajú od PR manažérky festivalu Silvie Turnerovej.