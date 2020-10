Začal sa testovací ošiaľ. Je celoplošné testovanie povinné alebo nie? (komentár)

Zasadanie Bezpečnostnej rady SR nám konečne prezradilo, alebo skôr naznačilo, ako to bude s celoplošným testovaním na COVID-19. Testovanie má byť podľa premiéra Igora Matoviča dobrovoľné, ale ak naň nepôjdete, budete musieť sedieť doma v karanténe. A tu sa začínajú problémy. Chápem obavy predsedu vlády z nárastu počtu infikovaných, ale opatrenia musia mať predsa nejaké ratio.

Celý cirkus sa ešte len začal

Podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky by sa nechali na koronavírus otestovať asi tri štvrtiny obyvateľov Slovenska. A čo so zvyšnými 25 percentami? Je to viac ako milión ľudí, ktorí by museli zostať 10 dní v karanténe, pričom sme sem nezapočítali členov ich rodín. Kto to bude kontrolovať? Policajti? Koľko ich potrebujeme, aby na celú akciu dozreli?

Samozrejme, je to neuskutočniteľné. Určite to vie aj premiér Matovič a členovia Bezpečnostnej rady. Očakávajú však, že hrozba sankcií prinúti občanov, aby sa predsa len nechali otestovať. Otázne je, či je to všetko v súlade s existujúcimi predpismi. Už sa ozvali niektorí odborníci, ktorí to z právneho hľadiska spochybňujú. Celý cirkus bude trvať aj nasledujúce dni a rátať iste treba aj s podaniami na Ústavný súd SR.

Testovať sa treba, ale je to na každom z nás

Nechcem týmto spochybniť význam celoplošného testovania. Sám priznávam, že sa ho určite zúčastním. Nie som hypochonder, ale chcem vedieť, či neohrozujem svoj najbližších. Takto by to mali chápať aj ostatní občania.

Premiér by zase mal pochopiť, že ľudí by mal k testovaniu pozitívne motivovať a nie sa im vyhrážať. Vyhrážok z jeho úst už totiž majú občania Slovenska v posledných mesiacoch plné zuby.

Je prekvapujúce, že si to sám neuvedomuje, keď mu aj pokles preferencií ukázal, že jeho forma komunikácie má skôr negatívny efekt.

Na svoje si prišli aj zástancovia sprisahaní

Keď sa chce niekto zviditeľniť, tak hľadá iba vhodnú príležitosť. Takou je aj celoplošné testovanie, v ktorom niektorí vidia krásny spôsob, ako napríklad získať DNA občanov. Takúto hlúposť by si možno nikto ani nevšimol, keby sa do diskusie nezapojili aj niektorí slovenskí politici a nevideli v tom šancu, ako na seba upozorniť a pripomenúť, že ešte žijú.

Tak SNS zaslala správu, v ktorej jej predseda Andrej Danko odkazuje premiérovi, že „nie sme laboratórne myši. Naše DNA nemôžu dostať farmaceutické firmy“. Tu mi napadá jediná otázka: koho by mohla zaujímať DNA takmer päť miliónov Slovákov a predsedu SNS? Radšej, ako sa zapájať do teórii o sprisahaní, by mal Danko ponúknuť vlastné riešenia situácie.

Podobné teórie sa budú v nasledujúcich dňoch objavovať ako huby po daždi. Na nás je, aby sme si rozmysleli, či sú v súlade so zdravím rozumom.