Na tlačovú konferenciu bieloruského ministerstva zahraničia priviedli novinára Prataseviča, novinári reagovali odchodom

„Nezáleží, čo hovorí, nezabúdajme, že je rukojemník. A režim ho využíva ako trofej,“ uviedol na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter poradca exilovej opozičnej líderky Sviatlany Cichanovskej Franak Viacorka.

Korešpondent britskej BBC Jonah Fisher na Twitteri vysvetlil, že sa na konferencii s Pratasevičom nezúčastnili, pretože bol „jasne pod tlakom“.

Pratasevič založil kanál na komunikačnej platforme, ktorý vlani značne využívali počas protestov proti bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi. Zatkli ho 23. mája, keď jeho let z Grécka do Litvy odklonili do Minsku pre údajnú bombovú hrozbu. Západné krajiny incident odsúdili ako bieloruské vzdušné pirátstvo. Pratasevič, ktorý čelí možným 15 rokom vo väzení, sa po zatknutí objavil v štátnej televízii, kde oľutovali svoje aktivity.