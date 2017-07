Na Tour de France sa pôjde jedna z najkratších etáp v histórii, ale cyklistov čaká poriadne peklo

SAINT GIRONS 14. júla (WebNoviny.sk) – Vo štvrtok vyše dvestokilometrová porcia kilometrov v horách a v piatok zasa jedna z najkratších etáp v histórii, cyklistická Tour de France sa v Pyrenejach ponorila do kontrastov. Zdá sa však, že výrazne získala na dramatickosti.

Brit Christopher Froome (Sky) v cieľovom stúpaní na Peyragudes prišiel o auru neporaziteľného šampióna a Talian Fabio Aru (Astana) sa obliekol do žltého trička lídra pretekov. Odstupy sú zatiaľ minimálne, čo sa však môže už v piatok zmeniť.

Tri strmé stúpania I. kategórie

Trinásta etapa zo Saint Girons do Foix meria iba 101 km, ale na jej trase budú tri strmé stúpania I. kategórie. Očakáva sa nielen pokračovanie boja o bodkovaný dres lídra vrchárskej súťaže, ale aj útoky adeptov pre celkovú klasifikáciu.

Cyklisti po štarte v Saint Girons zamieria na juh smerom k španielskym hraniciam a už po 13 km absolvujú rýchlostnú previerku v Seix. Potom to už bude viac-menej iba hore-dolu. Po 31 km dosiahnu vrchol Col de Latrape (1110 m), 6 km dlhého stúpania s priemerom 7,3%.

Nasledovať bude zjazd až do Aulus Les Bains (750) a potom ďalšia “jednotková” prémia na Col d’Agnes s výjazdom do výšky 1570 m. Stúpanie dlhé 10 km bude mať priemer 8,2%. To sa už cyklisti stočia na severovýchod, aby zakúsili náročnosť Mur de Pégu?re (1375 m, dĺžka 9,3 km, sklon 7,9%, maximum 18%). Vrchol tohto stúpania bude na 74. km, potom sa pôjde už len z kopca do cieľa vo Foix.

Deň dobytia Bastily

Ak bude vtedy na čele kvalitný “zjazdár”, bude mať veľkú šancu na víťazstvo v etape.

“Najprv si vychutnám zisk žltého dresu a až potom sa začnem zaoberať piatkovou etapou. Bude to len 101 km, ale poriadne nebezpečných. Očakávam ďalší ťažký deň v horách,” uviedol ešte vo štvrtok večer Fabio Aru, nový líder celkovej klasifikácie na TdF 2017.

“Je pred nami najkratšia etapa na Tour odvtedy, čo sa zaviedlo pravidlo o maximálne jednej etape v jeden deň pretekov. Málo kilometrov však neznamená málo muziky. Očakávam vzrušujúce divadlo, nástupy od začiatku až do konca a pravý boj o celkové poradie,” uviedol Scott Sunderland, austrálsky expert webu Cyclingnews.

Trinásta etapa bude mať ešte jeden rozmer. Jazdiť sa bude v Deň dobytia Bastily, najväčšieho francúzskeho sviatku. Na trase sa očakáva množstvo sprievodných akcií a útoky domácich cyklistov. Ak by sa skvelému vrchárovi Romainovi Bardetovi po štvrtkovom triumfe podarilo zvíťaziť aj v piatok, Francúzi by ho možno vyhlásili za národného hrdinu.

Piatková etapa má začiatok o 14.45 h, víťaz sa očakáva v cieli po 17.15 h.