Alex Molčan zdolal Alexa de Minaura a postúpil do finále dvojhry na turnaji ATP v Lyone

Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do finále dvojhry na antukovom turnaji ATP vo francúzskom Lyone, jeho treťom na hlavnom okruhu v kariére.

V piatkovom semifinále zdolal štvorku „pavúka“ Austrálčana Alexa de Minaura za 1 hodinu a 48 minút 7:6, 6:2. V boji o prvenstvo sa v nedeľu stretne s víťazom druhého semifinálového stretnutia medzi Britom Cameronom Norriem a Dánom Holgerom Runem.

„Bolo veterno, ale vedel som o tom pred zápasom a bol som na to pripravený. Úprimne, mám rád takéto podmienky a obaja sme ich mali rovnaké. Snažím sa vždy zostať pokojný, aj keď sa mi nedari. Vo veterných podmienkach sa mi darí a som šťastný, že som zvíťazil. Na kurte si to užívam a aj keď je veterno, dokážem zahrať rôzne typy úderov. Vždy nájdem ten správny spôsob, ako to zahrať. Keď si hranie tenisu užívam, podávam dobré výkony a môžem zdolať aj silných súperov,“ povedal 24-ročný Prešovčan v pozápasovom rozhovore priamo na kurte.

Zverenec trénerov Mariána Vajdu a Karola Becka je v tohtotýždňovom vydaní rebríčka ATP na 47. priečke, no po aktuálnom týždni poskočí minimálne na 41. pozíciu, čo bude jeho nové osobné maximum. V kariére sa do finále turnaja ATP dostal zatiaľ dvakrát, no v srbskom Belehrade 2021 aj marockom Marrákeši 2022 mu záverečný súboj nevyšiel.

V oboch prípadoch to bolo na antuke a na rovnakom povrchu je teraz v semifinále. Turnaj v Lyone je pre Molčana generálkou na druhý grandslamový turnaj sezóny Roland Garros v Paríži, ktorý sa začne v nedeľu. Tam ho v prvom kole čaká Argentínčan Federico Coria, nad ktorým zvíťazil vo štvrťfinále turnaja v Lyone.