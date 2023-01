Na Ukrajine prevláda „pocit jednoty“ a v Rusku strach, zdôraznil Zelenskyj v prvom príhovore roka 2023 (video)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj využil svoj prvý príhovor v novom roku, aby podčiarkol „pocit jednoty“ v krajine, v kontraste so strachom, ktorý podľa neho cítia v Rusku. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

V Ruska prevláda strach

„Náš pocit jednoty, autentickosti, života samotného – toto všetko je v dramatickom kontraste so strachom, ktorý prevláda v Rusku,“ vyjadril sa Zelenskyj v nedeľu vo svojom pravidelnom večernom príhovore.

„Boja sa. Môžete to cítiť. A majú prečo sa báť. Pretože prehrávajú. Drony, rakety, nič ďalšie im nepomôže. Pretože my sme spolu. A oni sú spolu len so strachom,“ pokračoval.

Zablahoželal ukrajinským silám

Zelenskyj zároveň zablahoželal ukrajinským silám k zostreleniu 45 dronov Šáhid, ktoré Rusi vypustili v prvú noc roka.

„Ruskí teroristi boli patetickí a vstúpili do tohto roku rovnakí. Naši obrancovia boli úžasní a 1. januára sa ukázali veľmi dobre,“ povedal ďalej.

Následne poďakoval všetkým, ktorí „každý deň a každú noc bojujú proti nepriateľovi na fronte“ a tiež pracovníkom v energetike a verejných službách, ktorí obnovujú infraštruktúru poškodenú ruskými útokmi.