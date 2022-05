Na Ukrajine výrazne stúpla podpora vstupu do EÚ a NATO, popularita Zelenského je obrovská

Až 86 % Ukrajincov podporuje vstup do Európskej únie a 76 % chce integráciu Ukrajiny do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Ako referuje web Kyiv Independent, vyplýva to z prieskumu ukrajinskej mimovládnej organizácie Rejting.

Tá uvádza, že v súvislosti s podporou členstva v EÚ nastal nárast o 20 % oproti obdobiu niekoľkých dní pred začiatkom ruskej invázie. Podpora členstva v NATO odvtedy stúpla o 14 %.

Od februára taktiež stúpla popularita ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, a to z 50 na 93 %. Až 98 % opýtaných momentálne podporuje aktivity ukrajinských ozbrojených síl a 88 % verí, že Ukrajina vo vojne proti Rusku dokáže vyhrať.