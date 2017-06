Na Ukrajine zatkli bossa Yegorova, na Slovensku obžalovaného z piatich vrážd

BRATISLAVA 15. júna (WebNoviny.sk) – Kauza Volodymyra Yegorova (52), na Slovensku obžalovaného z piatich vrážd, trvá už takmer dvadsať rokov. Obžalovaného Rusa s ukrajinským pasom nedávno zatkla ukrajinská polícia. Je obvinený z účasti na pašovaní drog a zbraní na Ukrajinu. Informuje o tom portál Čas.sk. Ako píše na svojej internetovej stránke, získali dokumenty, podľa ktorých Volodymyra Yegorova (52) zatkla ukrajinská polícia a navrhla jeho väzobné stíhanie.

Informácie o tom nemá slovenské ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo zahraničných vecí ani bratislavský súd. “Nemáme vedomosť o zatknutí menovaného a o návrhu na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby na území Ukrajiny. Naposledy sme listom koncom marca požiadali Ministerstvo spravodlivosti Ukrajiny o právnu pomoc v rámci vybavenia dožiadania Krajského súdu v Bratislave. Odpoveď sme zatiaľ nedostali,” uviedol hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla.

Z dokumentov vyplýva, že ukrajinský vyšetrovateľ navrhol súdu vo Vinnickej oblasti vzatie Yegorova do vyšetrovacej väzby pre účasť na pašovaní drog, zbraní a munície na Ukrajinu. Podľa návrhu by mala väzba trvať 60 dní. V prípade zaplatenia kaucie by mohol byť Yegorov vyšetrovaný na slobode, pričom by nesmel opustiť miesto bydliska, odovzdať pas a nosiť elektronický náramok. Yegorov v slovenských väzniciach strávil 12 rokov. Napokon ho z väzby prepustili a vyhostili na Ukrajinu. Vyhostenie zo Slovenskej republiky sa mu skončilo v októbri 2016, takže na pojednávania môže chodiť.