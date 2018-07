Aktualizované: Na úseku Bratislava – Kvetoslavov pribudol nový osobný vlak, premáva aj počas pracovných dní

aktualizované 16. júla, 14:05

BRATISLAVA 16. júla (WebNoviny.sk) – Na železničnom úseku Bratislava – Kvetoslavov a späť od pondelka 16. júla pribudol nový osobný vlak, ktorý bude premávať v pracovných dňoch popoludní.

Ako informovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, po dohode so súkromným dopravcom RegioJet, a. s. zvyšuje kapacitu na uvedenom úseku v rámci posilňovania vlakov na frekventovanej trati medzi Bratislavou a Komárnom.

Dlhodobý cieľ ministra Érseka

„Ponúkame ľuďom ďalšiu možnosť ako prestúpiť do verejnej osobnej dopravy, čo je naším dlhodobým cieľom,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek (Most-Híd). „Na tomto úseku navyše cestujúci môžu využiť aj integrovaný cestovný lístok, čo im uľahčuje prestup do MHD,“ uviedol minister.

Nový osobný vlak z Bratislavy Hlavnej stanice do Kvetoslavova bude premávať v pracovných dňoch v čase o 17:05 a späť do hlavného mesta sa bude vracať o 17:50. Počas dní pracovného pokoja bude vlak premávať až do Dunajskej Stredy.

„Pôvodný vlak, ktorý v rovnakom čase smeroval z Bratislavy do Komárna, teraz bude presunutý a zrýchlený na spoj REX 1777, ktorý bude z Hlavnej stanice dochádzať o osem minút neskôr, konkrétne o 17:13. Ďalšie zahustenie spojov v ranných špičkách je dnes pre maximálnu vyťaženosť tejto trate technicky nemožné,“ upozornilo ministerstvo dopravy.

Vysoko vyťažený železničný úsek

Železničný úsek z Bratislavy do Kvetoslavova patrí k vysoko vyťaženým. V posledných rokoch sa zahusťuje rozširujúcou sa výstavbou, a tým aj zvyšujúcim sa počtom obyvateľov, čo prináša ďalšie autá a najmä dopravné kolóny.

Dopravca RegioJet, ktorý prevádzkuje osobnú vlakovú dopravu na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno od marca 2012, je na úseku po Kvetoslavov od apríla tohto roka súčasťou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.

„Pre cestujúcu verejnosť to prinieslo predovšetkým finančne výhodnú a zároveň spoľahlivú alternatívu každodenného cestovania za prácou či vzdelaním, keďže s jedným platným lístkom má možnosť prestúpiť aj do mestskej hromadnej dopravy,“ dodal rezort dopravy.

Prepravná kapacita vlakov sa zvyšuje

Zavedením nového vlakového spoja sa podľa RegioJetu zvyšuje prepravná kapacita vlakov počas poobedňajšej špičky. Vlaky prepravcu budú po novom jazdiť trikrát za hodinu, intervaly sa tak postupne skracujú na úroveň MHD.

„Vlak REX 1777 o 17:13 z Bratislavy zároveň skráti jazdnú dobu medzi Bratislavou a Komárnom o osem minút. Stanice, ktorými bude tento vlak iba prechádzať, obslúži namiesto neho vlak vlak Os 4335 o 17:05 z Bratislavy,“ uviedol koordinátor PR a komunikácie RegioJetu Martin Žarnovický.

Rozložením pôvodne jedného spoja na dva sa podľa neho nielen zrýchli cestovný čas, ale zároveň budú rovnomerne prerozdelení cestujúci do oboch vlakov, čím sa výrazne zlepší cestovanie domov.

Počet cestujúcich na trati Bratislava – Komárno po vstupe RegioJetu do integrovanej dopravy ďalej stúpa. Žlté vlaky sa stali na území Bratislavy využívaným doplnkom k MHD.

„Linku S70 v čase špičiek využívajú napríklad obyvatelia mestských častí Vrakuňa a Podunajské Biskupice, ktorí každodenné zápchy v hlavnom meste obchádzajú po koľajniciach. Rovnako rastie aj počet cestujúcich z prímestských oblastí, napríklad z Miloslavova a Kvetoslavova,“ doplnil Žarnovický.