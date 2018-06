Na úspech potrebujeme viac triumfov, vraví „Maestro“ Modrič po víťazstve nad Argentínou

NIŽNIJ NOVGOROD 22. júna (WebNoviny.sk) – „Nádherné víťazstvo, o akom snívajú generácie. Chorvátsky „Maestro“ Luka Modrič ukázal, že je jeden z najlepších futbalistov na svete. Lionela Messiho vyzliekol donaha. Modrič ako kapitán režíroval ´ohnivú rozprávku´ v Nižnom Novgorode,“ napísal po štvrtkovej výhre Chorvátov nad Argentínčanmi (3:0) v D-skupine XXI. majstrovstiev sveta v Rusku (14. júna – 15. júla) web Sportske Novosti.

Nemyslieť na bronz z roku 1998

„Vatreni“ zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na šampionáte a so skóre 5:0 si v predstihu zabezpečili miestenku v osemfinále. Vo vyraďovacej fáze neboli od pamätných MS 1998, na ktorých hviezdny mančaft trénera Miroslava Blaževiča s hráčmi ako Davor Šuker, Zvonimir Boban, Robert Prosinečki či Dražen Ladič ukoristilo historické bronzové medaily. Pri následných troch účastiach na „mundiale“ (2002, 2006, 2014) Chorváti zakaždým stroskotali už v základnej skupine.

„Nemali by sme myslieť na MS 1998, kde Chorvátsko získalo bronz. Mali by sme sa sústrediť vždy na najbližší zápas. Podarilo sa nám zvíťaziť v prvých dvoch dueloch a máme istý postup do osemfinále. Na úspech potrebujeme nazbierať viac triumfov. Nesmieme podľahnúť eufórii, musíme zostať nohami pevne na zemi,“ podotýka najlepší hráč zápasu v Nižnom Novgorode Luka Modrič, ktorý k priebehu dodal:

„Náš triumf nad Argentínou možno vyzeral ľahko, no bol náročný. Triumfovali sme však zaslúžene, aj keď prvý gól sme dali po chybe súpera. Dôležité bolo, že sme eliminovali najlepšieho hráča Argentíny Lionela Messiho. Hrali sme to, čo sme chceli. Podali sme perfektný výkon.“

Argentína vo futbale ako Rusko v hokeji?

Práve herné trápenie hráča FC Barcelona, od ktorého mnohí očakávali, že bude v Rusku „tvrdiť muziku“, je negatívnym prekvapením doterajšieho priebehu šampionátu. V úvodnom zápase proti Islandu (1:1) Messi nepretavil na presný zásah ani jeden z 11 streleckých pokusov, navyše zahodil pokutový kop.

V dueli s Chorvátskom bol na ihrisku väčšinou neviditeľný a v kritických momentoch doslova „vypojený z hry“. Web ruského denníka Sport Express pripomenul, že ak Argentína po 16 rokoch opäť skončí svoju púť už v skupinovej fáze, pre Messiho môže byť zápas s Nigériou posledný v reprezentačnom tíme.

„Zdá sa, že sa blíži západ slnka veľkej kariéry Lionela Messiho. Argentína je vo futbale ako Rusko v hokeji – skvelá minulosť, veľké talenty, dokonca aj géniovia v každej generácii, ale čo z toho, keď sa na veľkých turnajoch nevie vytiahnuť? Vždy kopec očakávaní a nakoniec len zlyhanie. Nikto to nepovie nahlas, ale argentínsky problém je Messi. Kvôli nemu nehrá v základe Dybala či Higuaín a hrávajú tí, ktorí si s ním lepšie rozumejú mimo ihriska,“ píše známe periodikum.

Nedostávame z hráčov maximum, tvrdí Sampaoli

Argentína utrpela na scéne MS najťažšiu prehru za ostatných 60 rokov. Na šampionáte 1958 vo Švédsku podľahla Československu vysoko 1:6. Tréner Argentínčanov Jorge Sampaoli pri postrannej čiare vyzeral, že netuší, čo má urobiť, aby sa veci pohli k lepšiemu.

„Zatiaľ sa nám nepodarilo nájsť cestu, ako z našich hráčov vyťažiť maximum. Chorváti dnes previedli skvelý výkon, no prvý gól nás zlomil a nedokázali sme odpovedať. Dnešná prehra ma veľmi bolí, no ešte nie je všetkým dňom koniec. Viem, že našich fanúšikov prehry trápia, no necítim hanbu, skôr je to bolesť. Bojujeme, ale nedarí sa nám strieľať góly,“ skonštatoval 58-ročný kouč.

Keď si doňho novinári „rýpli“, čo vraví na doterajšie skvelé počínanie Cristiana Ronalda na šampionáte, už to z jeho strany neboli tradičné výroky o tom, že najlepší svetový futbalista hrá v argentínskom drese.

„Práve teraz by sme týchto dvoch nemali porovnávať. Leo je turnaji dosť limitovaný a nie je to ideálne. Myslím si, že Cristiano je skvelý hráč. Stačí sa pozrieť na všetko, čo dosiahol na klubovej a reprezentačnej úrovni,“ povedal Sampaoli, ktorý na MS 2014 v Brazílii viedol Čiľanov.

Moje najväčšie víťazstvo, pochvaľuje si Dalič

„Od prvého dňa verím tomuto tímu, no nečakal som, že už po druhom súboji budeme mať istotu postupu. Dnes to nebolo o tom, že Argentína hrala zle, to my sme hrali vynikajúco. Máme istú osemfinálovú miestenku, ešte viac ma však teší hra, ktorú produkujeme. Chlapci bojujú jeden za druhého. Môžem povedať, že toto je najväčšie víťazstvo v mojej trénerskej kariére,“ vyhlásil jeho náprotivok z chorvátskej lavičky Zlatko Dalič. Pred duelom si „poupratoval“ v mužstve, keď z disciplinárnych dôvodov poslal domov útočníka AC Miláno Nikolu Kaliniča.

„Keď sme kompaktní, je ťažké nás zlomiť, dokonca aj pre Messiho. Škoda, že sme nestrelili nejaké góly už do prestávky, ale aj takto je to pekný výsledok. Posilní to naše sebavedomie. Chceme vyhrať aj posledný zápas v skupine s Islandom,“ poznamenal pre web vecernji.hr gólman Chorvátov Danijel Subašič, ktorý si na MS 2018 udržal druhýkrát čisté konto.

Chorvátsko zakončí svoje vystúpenie v D-skupine v utorok 26. júna od 20.00 h súbojom s Islandom v Rostove nad Donom. V rovnakom čase sa v Petrohrade začne duel Nigéria – Argentína, v ktorom môže ísť ešte o veľa alebo už len o vylepšenie zlej nálady dvoch neúspešných tímov na MS 2018.

