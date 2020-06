Apple v Číne odstránil z ponuky dve aplikácie na prehrávanie podcastov

Firma Apple odstránila dve aplikácie na prehrávanie podcastov v Číne. Pocket Casts a Castro Podcasts už nie sú v ponuke na platforme App store na území Číny. Stalo sa tak po tom, ako čínsky Úrad pre kybernetický priestor (CAC) požadoval, aby aplikácie prestali ponúkať obsah, ktorý porušuje zákony o slobode prejavu.

„Sme presvedčení, že podcasty sú a mali by aj zostať slobodným médiom, bez vládnej cenzúry. Nebudeme na ich žiadosť cenzurovať obsah podcastov,“ uviedli zástupcovia Pocket Casts.

„Chápeme, že to znamená, že naša aplikácia pre iOS nebude prístupná v Číne, no cítime, že je to nevyhnutný krok, ktorý by mala spraviť každá spoločnosť, ktorá si cení otvorený distribučný model, vďaka ktorému sú podcasty výnimočné,“ dodali.

Vysvetlili tiež, že im nepovedali žiadny konkrétny dôvod stiahnutia z ponuky, no podľa Castro Podcasts to môže súvisieť s propagáciou protestov v Hongkongu. Vlastná podcastová aplikácia od firmy Apple je v Číne stále dostupná, no podlieha striktným obmedzeniam.

Organizácia GreatFire kritizujúca čínsku cenzúru súvisiacu s internetom označila odstránenie aplikácií za „znepokojujúci trend“. „Apple nemá žiaden problém s odstránením aplikácií na podnet čínskej vlády – len v Číne ich už odstránili takmer tritisíc,“ uviedol hovorca GreatFire.

Apple už dlhšie čelí kritike za „blízky vzťah“ s čínskymi úradmi. Napríklad v októbri stiahli aplikáciu, ktorú hongkonskí protestujúci využívali na koordináciu. Dôvodom bolo údajné porušovanie zákona, no firma ani tamojšia polícia neprezradili, aký zákon mali na mysli.