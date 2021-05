Na väčšine Slovenska hrozia povodne, meteorológovia vydali výstrahy

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred povodňami na väčšine územia Slovenska. Ako informuje na svojej webovej stránke, hydrologická výstraha prvého stupňa platí od pondelka od 9:00 do 17:00, v niektorých okresoch Slovenska do 19. mája do 9:00.

„Vzhľadom na prechádzajúce a očakávané výdatné zrážky a tiež na nasýtenosť povodí je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov, zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný,“ dodali meteorológovia.