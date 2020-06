Na východe Slovenska bude charitatívna cyklotour, projekt pomôže onkologicky chorým deťom

Projekt Na bajku onkodeťom pomôže onkologicky chorým detským pacientom aj v tomto roku. Ani pandémia koronavírusu napokon nezastavila snahu organizátorov charitatívnej cyklotour, ktorá je pokračovateľkou akcie Na bicykli deťom pre život, aby pripravili pokračovanie projektu, ktorý sa stal júnovou tradíciou už od roku 2010.

Podporia detské onkologické oddelenia

Počas piatich dní od 16. do 20. júna, prejde tento rok charitatívny pelotón trasy po východnom Slovensku. Celkovo absolvuje 585 kilometrov, pričom účastníci ani tento rok nevynechajú návštevu nemocnice a onkologického oddelenia, kde sa detskí pacienti liečia.

Ako agentúru SITA informoval manažér projektu a predseda OZ Deťom pre život pre východné Slovensko, ktoré podujatie organizuje, Marek Novacký, projekt môže verejnosť okrem aktívnej účasti, teda vysadnutím na bicykel, podporiť aj finančne formou darovacej zmluvy. Následne môže cyklistickému pelotónu osobne odovzdať hotovosť či symbolický šek priamo počas trasy. „Zo zbierok plánujeme tento rok opäť zorganizovať rekondičné pobyty onkologicky choré deti a zároveň podporíme aj detské onkologické oddelenia v nemocniciach,“ uviedol Novacký.

Prísne hygienické opatrenia

Organizátori oslovili aj jednotlivé obce a mestá, ktorými bude pelotón prechádzať, s prosbou o zorganizovanie krátkeho privítania cyklistov a zapojenie deti zo základných škôl, ktoré by sa potešili stretnutiu s pelotónom. „Samozrejme všetko za prísnych hygienických opatrení podľa vyhlásení hlavného hygienika Slovenska,“ dodal Novacký.

Pelotón odštartuje charitatívnu cyklojazdu v utorok 16. júna v Stakčíne (okres Snina), odkiaľ sa pelotón presunie do Svidníka. Na ďalší deň ho čaká jazda do Starej Ľubovne, odkiaľ povedie najkratšia tretia etapa do Tatranskej Lomnice. V piatok 19. júna cyklisti dorazia do Košíc a najdlhšia posledná etapa, merajúca 130 kilometrov, ukončí celé podujatie opäť v Stakčíne.