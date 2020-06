Na východe Slovenska vyrastie nový priemyselný park, Sulík chce pripraviť pôdu pre investorov

Ministerstvo hospodárstva SR plánuje výkup pozemkov pre priemyselné parky. Vytypovaných je päť lokalít v okolí Košíc, jednou z nich je aj Strategický park Haniska. Na rokovaní zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja to uviedol podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík.

„Štát bude v týchto lokalitách investovať už vopred. Vykúpime pozemky, zaplatíme infraštruktúru a vybavíme všetky potrebné povolenia tak, aby keď sa nájde vhodný investor, sme mu vedeli za rozumnú cenu predať pôdu už so všetkými sieťami, aby mohol v krátkom čase, povedzme do troch mesiacov, začať stavať,“ uviedol Sulík.

Za pozemky zaplatí viac

Ako ďalej dodal, štát je ochotný zaplatiť za dané pozemky výrazne viac, ako je cena poľnohospodárskej pôdy, ale nie toľko, ako je cena pôdy v priemyselných parkoch.

„Nechceme, aby roľníci, ktorí pôdu doteraz obrábali, prerobili a nechceme ani vyvlastňovať, to by bola úplne krajná metóda. Toto odmietam, aj keď zákon by to pri významných investíciach dovoľoval,“ uviedol Sulík. V prvej etape plánuje ministerstvo vykúpiť 250 hektárov pozemkov, s možnosťou rozšírenia v prípade záujmu investorov.

Prípadných investorov, ktorí by mali záujem o investície v týchto priemyselných parkoch, je podľa Sulíka viac. „Nemôžem momentálne hovoriť žiadne konkrétnosti, to znamená žiadne mená, ani typ investícii v tejto fáze, lebo je to veľmi citlivé. Ak bude schválené v Národnej rade takzvané podnikateľské kilečko, mám v pláne napísať 20, možno 30 svetovým firmám, o ktorých máme predbežnú informáciu, že by mohli javiť o park záujem,“ uviedol Sulík.

Strategický park Haniska

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo ešte v apríli 2018 osvedčenie o významnej investícii na vybudovanie strategického parku Haniska. Pozemky o celkovej výmere takmer tisíc hektárov sa nachádzajú v katastrálnom území obcí Haniska, Valaliky, Geča, Čaňa, Sokoľany a Šaca.

V tomto parku zvažovala investíciu spoločnosť BMW, nakoniec sa rozhodla investovať v Debrecéne v Maďarsku. Podľa Sulíka to bolo z dôvodu nepripravenosti parku, nakoľko bolo potrebne meniť územný plán, či urobiť posudzovanie vplyvov na životné prostredia a trvalo by to dlho.

„Aby sa nám toto nabudúce nestávalo, chceme byť pripravení a chceme pripraviť niekoľko investičných parkov, ktoré budú ihneď použiteľné na výstavbu, kde bude spravená infraštruktúra, kde budú dotiahnuté siete, budú predbežne vybavené všetky potrebné povolenia aj EIA,“ dodal Sulík.