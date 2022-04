Na výrobe fínskych vozidiel Patria sa budú podieľať aj slovenské firmy

Na výrobe fínskych bojových obrnených vozidiel 8×8 (BOV) Patria AMVXP pre Slovensko sa budú podieľať aj slovenské firmy. Zabezpečovať by mali napríklad montáž vozidla či jeho vežové a zbraňové systémy.

Primárnym kontraktorom pre fínskeho partnera na Slovensku bude spoločnosť Konštrukta – Defence, a. s., ktorá bude aj finalizovať vozidlá.

Simulátory či komunikačné systémy zo Slovenska

Montáž vozidla vrátane výroby trupu a jeho povrchovej úpravy by mala zabezpečovať spoločnosť CSM Industry, s.r.o. Tá bude pri svojom výrobnom procese lokálne obstarávať od slovenských spoločnosti pancierovanú oceľ, mechanické a elektromechanické zostavy, káble a zväzky, či súčiastky nevyžadujúce si zákaznícke úpravy. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

Vývoj, výrobu a integráciu vežového a zbraňového systému zabezpečí spoločnosť EVPÚ, a.s. Simulátory budú vyvinuté a dodané spoločnosťou Virtual Reality Media, a.s. a inštaláciu a integráciu komunikačného systému zabezpečí spoločnosť Aliter Technologies, a.s. Okrem toho je úmyslom rezortu obrany primárne vyzbrojenie vozidla kanónom GTS-30/N, ktorý vyrába firma ZTS Špeciál, a nákup munície kalibru 30×173, ktorú plánuje vyrábať firma ZVS Holding.

Zapojenie slovenských firiem môže byť 60-percentné

Ako však zdôraznil rezort obrany, rozsah spolupráce slovenského obranného priemyslu na dodávkach pre BOV 8×8 však bude potvrdený až po podpise medzivládnej dohody. Ministerstvo obrany však pri obstarávaní garantovalo minimálne 40-percentné zapojenie slovenského obranného priemyslu pri výrobe vozidiel. Podľa ministra Jaroslava Naďa (OĽaNO) však môže byť zapojenie slovenských firiem na výrobe vozidla aj 60 percent.

Fínska vláda podľa ministerstva obrany predložila najvýhodnejšiu ponuku na obstarávanie 76 kusov bojových obrnených vozidiel 8×8. Slovenská vláda 30. marca poverila minister obrany na uzavretie zmluvy fínskymi partnermi do konca septembra. Náklady na obstarávanie spolu s predpokladanými nákladmi na infraštruktúru a muníciu je viac ako 447,6 mil. eur s DPH.