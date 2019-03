Na výsledok volieb sa nesťažuje iba Harabin, žena žiada opakovanie prvého kola

KOŠICE 26. marca (WebNoviny.sk) – Na Ústavný súd SR prišla okrem návrhu Štefana Harabina aj druhá sťažnosť proti výsledku volieb prezidenta SR.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa súdu Martina Ferencová, ide o podnet postúpený zo Štatistického úradu SR, ktorý podala sťažovateľka 19. marca. Ústavný súd ju zaevidoval v utorok 26. marca.

Sťažovateľka vo svojom podaní píše, že v piatok 15. marca vo vysielaní nemenovanej televízie v relácii Prezidentské voľby 2019 bol jeden z hostí relácie stopercentne presvedčený, že sa bude konať 2. kolo volieb.

„Ako mohol vedieť a byť si 100-percentne istý tým, že sa bude konať 2. kolo volieb, keď ku dňu 14. marca zo zákona nemožno zverejňovať štatistiky a robiť kampaň. Kampaň trvala len do 14. marca 2019. Potom je to celé v rukách občanov. Svojím prejavom len ovplyvnil a nepriamo zasiahol do mienky ľudí, čiže ich tzv. zmanipuloval,“ uviedla vo svojom podaní.

Sťažovateľka vo svojej žiadosti žiada o opakovanie 1. kola prezidentských volieb. Takisto žiada aj to, aby nesedeli tí istí ľudia vo volebných komisiách ako v prvom kole volieb.

