Na začiatku nového roka bude žiť na Zemi takmer 7,6 miliardy ľudí

VIEDEŇ 23. decembra (WebNoviny.sk) – Svetová populácia nezadržateľne rastie. Už začiatkom nového roka, teda 1. januára, bude na svete žiť 7 591 541 000 ľudí, informovala v piatok nezisková organizácia Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW).

V priebehu jedného roka tak svetová populácia narástla o približne 83 miliónov ľudí, čo zodpovedá zhruba počtu obyvateľov Nemecka.

Podľa prognóz možno očakávať v budúcnosti mimoriadne vysoký prirodzený prírastok obyvateľstva predovšetkým v Afrike. Do roku 2050 by sa tam mal počet ľudí zdvojnásobiť, a to z dnešných 1,26 miliardy na 2,53 miliardy.