Na západnom pobreží Tasmánie uviazli stovky veľrýb, takmer 400 zvierat už uhynulo (foto+video)

Zo 470 grínd dlhoplutvých (Globicephala melas), ktoré od pondelka uviazli v plytkých vodách na západnom pobreží Tasmánie, už približne 380 zahynulo, informovali miestni predstavitelia.

Päťdesiat týchto morských cicavcov príbuzných delfínom sa záchranárom podarilo do stredy večera dostať naspäť do mora, pričom operácia na záchranu ostatných približne 30 živých jedincov stále trvá. Podľa vládnych predstaviteľov, na ktorých sa odvoláva spravodajský portál BBC, bude záchranné úsilie pokračovať tak dlho, „kým tam budú živé zvieratá“.

„Zatiaľ čo sú nažive a vo vode, pre nich stále existuje nádej, ale s postupom času sú čoraz viac unavené,“ vyjadril sa miestny predstaviteľ Nik Deka. Ako dodal, ich úsilie sa okrem záchrany už sústredí na odstránenie tiel uhynutých grínd z pobrežia.

V pondelok záchranári narátali približne 270 grínd, v utorok vrtuľník spozoroval ďalších 200 mŕtvych jedincov. Predpokladá sa, že patria do jednej skupiny. Na záchrane preživších pracuje zhruba 60-členný tím, záchranné práce však komplikuje silný príliv, ktorý priviedol niekoľko zachránených grínd späť na breh.

Zatiaľ je stále neznáme, čo grindy priviedlo do plytkých vôd na pobreží, vedci však majú niekoľko teórií. Tieto morské cicavce patria medzi druhy, ktoré najčastejšie uviaznu na brehu. Dokážu dorásť do dĺžky sedem metrov a majú hmotnosť do troch ton.

Tohtotýždňové uviaznutie grínd je jedno z najväčších na svete a prekonalo smutný národný rekord, keď v roku 1996 v Západnej Austrálii skončilo na pobreží 320 jedincov.

Viac ako 80 percent takýchto prípadov v Austrálii je z Tasmánie. V minulosti najviac grínd uviazlo v Tasmánii v roku 1935, a to 294 jedincov. Posledné tasmánske masové uviaznutie sa odohralo v roku 2009 so zhruba 200 grindami.

Members of a rescue crew stand with a whales on a sand bar near Strahan, Australia, Tuesday, Sept. 22, 2020. Around one third of an estimated 270 pilot whales that became stranded on Australia's island state of Tasmania had died as rescuers managed to return 25 to the sea in an ongoing operation. (Brodie Weeding/Pool Photo via AP) Foto: SITA/AP