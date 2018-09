Na zastavenie dostavby Mochoviec nebol podľa Úradu jadrového dozoru dôvod, nedostatky sa vždy nájdu

BRATISLAVA 9. septembra (WebNoviny.sk) – Na každej stavbe, zvlášť na tak významnom projekte dostavby tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce (EMO), sa podľa Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD) objavujú nedostatky.

„To však samozrejme nie je dôvod stavbu zastaviť. Identifikovaným nedostatkom sa venuje náležitá pozornosť a postupne sa odstraňujú. Uvedené sa v plnej miere týka aj medializovanej problematiky zvarov či dieselgenerátorov. Prevádzkovateľ je v plnej miere zodpovedný za identifikáciu a následné odstraňovanie nedostatkov a súlad projektovej dokumentácie so skutočným stavom, rovnako ako za kontrolu systémov a zariadení pri preberaní od dodávateľa. Pre tento účel má prevádzkovateľ zavedený dvojstupňový systém kontroly,“ uviedla pre portál vEnergetike.sk riaditeľka kancelárie úradu Miriam Vachová.

Nedostatky v predloženej dokumentácii

Inšpektori úradu podľa nej priebežne kontrolujú a preverujú celý proces dostavby mochoveckých blokov. ÚJD v auguste minulého roku prerušil správne konanie vo veci prípravy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky.

„Reagovali sme tak na nedostatky v predloženej dokumentácii a nedostatočný stav pripravenosti jadrového zariadenia na vykonanie požadovaných skúšok. Slovenské elektrárne do 28. augusta tohto roku dodali všetko potrebné pre doplnenie podania. Aktuálne preverujeme a hodnotíme kompletnosť dodanej dokumentácie,“ doplnila Vachová.

Po vyhodnotení ÚJD oznámi pokračovanie správneho konania vo veci vydania povolenia na uvádzanie nových mochoveckých jadrových blokov do prevádzky.

„Uvádzanie do prevádzky začína zavezením jadrového paliva. V prípade akýchkoľvek pochybností o pripravenosti zariadenia na uvádzanie do prevádzky, nebude prevádzkovateľovi umožnené jadrové palivo zaviezť,“ zdôraznila Vachová. Slovenské elektrárne plánujú zavážať jadrové palivo do tretieho bloku koncom februára budúceho roka.

Misia má preskúmať pripravenosť bloku

Slovenský dominantný výrobca elektriny už informoval ÚJD, že medzinárodná expertná misia Svetovej asociácie prevádzkovateľov jadrových elektrární (WANO) sa bude konať počas horúcej hydroskúšky na treťom bloku, čiže koncom tohto roka. Cieľom misie je preveriť komplexnú pripravenosť bloku na uvádzanie do prevádzky. V roku 2019 sa predpokladá rovnaká misia na štvrtom bloku.

Slovenské elektrárne tiež podľa Vachovej prejavili záujem pozvať misiu OSART (Operational Safety Review Team, misia organizovaná Medzinárodnou agentúrou pre jadrovú energiu- MAAE) počas skúšobnej prevádzky štvrtého mochoveckého bloku. Uvedená misia bude pozvaná na preskúmanie prevádzky všetkých štyroch pracujúcich blokov Atómovej elektrárne Mochovce.

Misia sa pozýva na žiadosť Slovenských elektrární. ÚJD ako kompetentná lokálna autorita zabezpečuje zaslanie žiadosti do MAAE . „Je potrebné zdôrazniť, že cieľom misie OSART je preskúmať pripravenosť bloku na uvedenie do prevádzky, respektíve prevádzku bloku. Nie je určená na posúdenie projektu a procesu výstavby,“ konštatovala Vachová.