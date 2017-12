NA ŽIVOTE ZÁLEŽÍ! Aj novinári si mohli vyskúšať, že okamžite správne poskytnutá prvá pomoc dáva postihnutému vyše 60% šancu na prežitie.

BRATISLAVA 8. decembra 2017 (WBN/PR) – Ak sa ocitnete v situácii, kedy je každá sekunda dôležitá pre záchranu ľudského života, je dobré vedieť, že ste na to pripravení. Po stránke teoretickej, ale hlavne praktickej. Nehovoriac o tom, keď ste vy sami v ohrození života a nemáte v blízkosti človeka, ktorý by vám vedel pomôcť.

Každý z nás sa môže kedykoľvek dostať do situácie, v ktorej bude potrebné, aby poskytol prvú pomoc, alebo ju sám môže potrebovať. Chvíle, kedy hlavné slovo majú rýchlosť, účelnosť a rozhodnosť. Do príchodu záchranárov vždy prejde nejaký čas a pre záchranu života sú rozhodujúce sekundy.

Zásada prvej pomoci sa riadi heslom „Všetko čo potrebuješ, sú dve ruky“. Okrem dvoch rúk je však nutná aj odvaha, ochota, snaha zachrániť ľudský život a istá úroveň základných znalostí.

Účinne poskytnúť prvú pomoc dokáže podľa záchranárov asi päť percent Slovákov. Podľa prieskumu záujem o vedomosti máme. Potvrdzuje to fakt, že takmer dve tretiny Slovákov by uvítali možnosť absolvovať kurz prvej pomoci, keďže väčšina z nich sa cíti nedostatočne prakticky vybavená.

S cieľom vylepšiť nelichotivé štatistiky pripravila spoločnosť Media Market Group s podporou spoločnosti Sanofi „Akadémiu Prvej Pomoci pre novinárov“. Interaktívny workshop „Preži!“ vďaka profesionálnemu tímu figurantov vytvoril reálne stresové situácie, pri ktorých bol ohrozený život. Novinári tak boli vtiahnutí rovno do deja a vedomosti z úvodnej teoretickej prezentácie mohli uplatniť v nasledujúcej praktickej časti a vyskúšať si ako správne zachrániť zdravie a životy. Sirény, blikajúce svetlá a výkriky demonštrovali autentickosť situácie, počas ktorej bolo treba zachovať rozvahu, správne vyhodnotiť situáciu, zistiť o aký druh poranenia ide, poskytnúť prvú pomoc a privolať záchranárov. K najbežnejším modelom ako sú dopravné nehody, poranenia, zastavenie dýchania, krvného obehu, veľké vonkajšie krvácanie, bezvedomie a šok pribudli aj nové situácie simulujúce zdravotné následky teroristického útoku.

,,Túto novú časť sme zaradili v spolupráci s prof. Otom Masárom – prednostom Kliniky urgentnej medicíny a všeobecného lekárstva, do workshopu hlavne preto, aby účastníci našich kurzov boli pripravení reagovať aj na aktuálne možné hrozby“, hovorí konateľ spoločnosti Záchranná akadémia – Activa C&S, Eduard Horovský a dodáva: ,,Aj zásady poskytovania prvej pomoci musia kráčať s dobou. Mnohé veci sa za posledné roky zmenili. Každých 5 rokov zasadá Európska resuscitačná rada, ktorá vydáva odporúčania v oblasti prednemocničnej urgentnej starostlivosti. Napríklad odporúčania z roku 2015 hovoria aj to, že okrem pôvodnej možnosti resuscitácie dospelého pacienta v zmysle pomeru kompresií hrudníka a umelých vdychov 30:2, je takisto akceptovateľné iba stláčanie hrudníka rýchlosťou 100 stlačení za minútu, počas dvoch minút samozrejme, ak postihnutému dostatočne spriechodníme dýchacie cesty. Po dvoch minútach skontrolujeme stav postihnutej osoby a podľa situácie pokračujeme ďalej až do príchodu záchrannej služby. V prípade laickej prvej pomoci je dobré, že odporúčania ERC sa zjednodušujú. Tým pádom má postihnutý väčšiu šancu prežiť. V Európe dôjde v priebehu roka k stovkám tisíc srdcových zlyhaní priamo „na ulici“. V prípade, že nie je nablízku niekto, kto dokáže do 1-2 minút postihnutému pomôcť a začať resuscitáciu, z tohto počtu prežije, alebo je prepustených následne z nemocnice bez ťažkých následkov iba 5 – 10% postihnutých. Ak by sme však vedeli poskytnúť okamžite prvú pomoc a začali by sme stláčanie hrudníka pri priechodných dýchacích cestách – postihnutému dávame viac ako 60% šancu na prežitie. Porovnajte si to: 5 – 10 % a 60%. Keď si uvedomíme ten priepastný rozdiel medzi životom a smrťou , ako málo stačí, aby sme dokázali niekoho vrátiť späť k svojim blízkym, tak naša práca má určite zmysel,“ zdôrazňuje Eduard Horovský.

„Veľmi nás teší, že sme mali možnosť podporiť vzdelávacie kurzy 1. pomoci pre novinárov. Účinne poskytnúť prvú pomoc dokáže asi len 5 percent Slovákov, čo je alarmujúca štatistika a v tomto smere máme čo dobiehať. A práve zástupcovia médií sú tými pravými ambasádormi, ktorí môžu túto myšlienku šíriť ďalej a prostredníctvom médií informovať ľudí o dôležitosti a nutnosti poskytovania 1. pomoci. Veď predsa často krát ide o život.,“ uviedla Beáta Kujanová zo spoločnosti Sanofi.