Na ZOH v rýchlokorčuľovaní zahviezdila Japonka Takagiová, podarilo sa jej prepísať olympijský rekord

Japonská rýchlokorčuliarka Miho Takagiová sa v pretekoch na 1 000 metrov po troch striebrach v Pekingu dočkala olympijského zlata. Vo štvrtkových pretekoch utvorila olympijský rekord výkonom 1:13,19 minúty.

Stala sa tak prvou japonskou rýchlokorčuliarkou, ktorá vyhrala zlatú medailu v súťaži žien na jeden kilometer. Striebornú medailu získala Holanďanka Jutta Leerdamová. Bronz berie Američanka Brittany Boweová.

Japonka prekonala olympijský rekord

Dvadsaťsedemročná obhajkyňa bronzu Takagiová bola v Číne už predtým druhá na päťstovke, tisícpäťstovke aj v stíhačke družstiev. Celkovo už Takagiová pod piatimi kruhmi vybojovala dve zlaté, štyri strieborné a jednu bronzovú medailu.

Japonka aktuálne prekonala olympijský rekord (1:13,56), ktorý v roku 2018 stanovila Holanďanka Jorien ter Morsová. Obhajkyňa zlata zo ZOH 2018 sa do nabitého výberu Holandska pre tento rok ani nedostala.

„Keď som ráno odchádzala na olympijský ovál, sestra Nana ma vyprevádzala so slovami, že budem strieborná a že bude pekné vlastniť štyri strieborné medaily. Napokon je z toho zlato, ale mňa by potešilo aj to striebro. Každú medailu si treba vážiť ako odmenu za tvrdú robotu,“ komentovala Miho Takagiová.

Leerdamová takmer spadla

Strieborná Leerdamová v pretekoch takmer spadla, potom čo sa jemne pošmykla. Síce ju toto zaváhanie nestálo pódiové umiestnenie, ale pravdepodobne tam stratila zlatú medailu. Majsterka sveta z roku 2020 skončila druhá v tesnom závese za víťazkou o 0,64 sekundy.

„Som spokojná, je to moja prvá olympiáda. Chcela som zlato, som však po tej nevydarenej zákrute spokojná aj so striebrom,“ s úsmevom povedala Holanďanka.

Wüstová ohlásila koniec karéry

Na tretiu priečku sa v poslednej rozjazde dostala Boweová, ktorá o desatinu sekundy prekonala Rusku Angelinu Golikovovú. „Začala som perfektne, mala som skvelú rýchlosť. Túžila som po zlate. Som na seba hrdá, beriem aj bronz,“ uviedla bronzová medailistka zo ZOH 2018 Boweová.

Holanďanka Ireen Wüstová, víťazka tisícpäťstovky a s 13 medailami najúspešnejšia rýchlokorčuliarka v histórii olympijských hier, bola šiesta. Boli to jej posledné preteky na olympiáde a jedny z posledných v kariére. Po tejto sezóne 35-ročná šampiónka dlhých nožov na korčuliach ukončí kariéru.

„Dúfala som v lepšie posledné preteky, nevadí. Čaká ma posledné vystúpenie doma v Holandsku na Svetom pohári, potom definitívne skončím,“ s pokorou uviedla olympijská rekordérka.

Rýchlokorčuľovanie bude na ZOH 2022 na programe aj v piatok, keď prídu na rad preteky mužov na 1 000 m. Štart je naplánovaný na 15.30 h pekinského času.