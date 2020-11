Naď: Ak bývalí premiéri „burcujú“ ľudí, aby nedodržiavali zákon, tak sa veľmi boja

To, že sa predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico pridáva k plánovanému protestu, považuje minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) za absolútne nezodpovedné. Uviedol to po rokovaní vlády. Ak bývalí premiéri „burcujú“ ľudí, aby nedodržiavali zákon, tak to podľa Naďa znamená, že sa veľmi boja.

V utorok 17. novembra sa má v Bratislave konať ďalší protest proti obmedzeniam súvisiacim s koronavírusom. Podľa organizátorov, ktorí o tom informujú na sociálnej sieti, sa má začať o 15:00 na bratislavskej Hlavnej stanici. Účasť na proteste potvrdili aj predstavitelia opozičnej strany Smer-SD.

„Ak ľudia nesúhlasia s vládnutím Igora Matoviča (OĽaNO), mali by 17. novembra prísť a vysloviť svoj názor,“ uviedli predstavitelia Smeru vo videu zverejnenom na sociálnej sieti.

Po provom proteste tohto typu, ktorý sa konal pred Úradom vlády SR 17. októbra, polícia obvinila z obzvlášť závažného zločinu útoku na verejného činiteľa, spáchaného počas núdzového stavu, 31-ročného občana ČR Pavla R. a 31-ročného Martina J. z okresu Poprad. Obvinený občan ČR je momentálne stíhaný väzobne.