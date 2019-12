Naď, Fico, Kiska….. Rozhodne o víťazovi volieb NAKA?

Jaroslav Naď, Robert Fico, Andrej Kiska. Vrece obvinení sa nám akosi roztrhlo. Kto je ďalší z politikov, ktorý bude do volieb obvinený Národnou kriminálnou agentúrou NAKA? Zoznam potenciálnych kandidátov je dlhý, ale uvidíme, koľko odvahy polícia ukáže. Zatiaľ sú v prevahe opozičníci, teraz by z logiky vyváženosti mohlo padnúť meno nejakého člena koalície.

Zaťahujú políciu do predvolebného boja?

Všetko tomu nasvedčuje. Neviem si predstaviť, prečo je niekoľko mesiacov pred voľbami polícia zrazu taká promptná. Deň po obvinení Fica sa dozvieme, že obvinený je aj najväčší koaličný nepriateľ Andrej Kiska. Nevolali smerácki poslanci práve potom, aby sa aj exprezidentom zaoberala polícia? A hľa, o deň neskôr je podľa denníka Sme výsledok na svete.

Musíme asi počkať na ďalšie politické vyjadrenie, aby sme videli, ako bude nezávislá polícia konať. Nechceme tým spochybniť prácu polície, ale tých náhod začína byť veľa.

O čom bude branno-bezpečnostný výbor?

Z iniciatívy Smeru v utorok bude zasadať parlamentný branno-bezpečnostný výbor. Ministerka vnútra Denisa Saková a generálny prokurátor Jaromír Čižnár budú mať na ňom čo vysvetľovať. Poslanci sa ich pôvodne chceli opýtať, prečo práve Fico a nie aj Andrej Kiska. Odpoveď dostali v deň zvolania výboru a otázne je, či bude výbor vôbec zasadať.

Ale prečo by mali poslanci rokovať o tom, ktoré je obvinenie účelové a ktoré nie? Možno chcú svojim uznesením povedať: tento je vinný a tento nie. Nie je to zasahovanie do práce polície? Možno chcú iba dať smernice, ako má ďalej „nezávislé“ vyšetrovanie pokračovať.