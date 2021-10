Naď: Nárast obranných výdavkov na ďalšie roky bude menší, ako plánovala Ficova a Pellegriniho vláda

Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) predpokladá, že nárast obranných výdavkov na ďalšie roky bude menší, ako plánovala vláda Roberta Fica (Smer-SD) a Petra Pellegriniho (Hlas-SD).

Povedal to v pondelok v relácii Z prvej ruky na Rádiu Slovensko. Reagoval tak na vyhlásenie Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorý uviedol, že nevidí priestor na financovanie modernizačných projektov Ozbrojených síl SR. Slovensko by malo podľa neho míňať miliardu eur ročne na obstarávacie projekty.

Nebude žiadať ani o euro navyše

„Nebudeme žiadať ani jedno euro navyše od ministerstva financií, ako tie peniaze, ktoré sú dlhodobo plánované pre rezort obrany,“ odvetil Naď a zdôraznil, že rozpočet na obranu bude menší, ako ho naplánovala bývalá vláda.

„Keď v roku 2017 Peter Gajdoš ako minister obrany povedal, že budeme budovať ťažkú mechanizovanú brigádu, oni na to naplánovali nejaké peniaze. My ideme v súlade s tým. Dokonca ešte aj preto, aká je situácia s ochorením COVID-19, ten nárast obranných výdavkov bude menší, ako to naplánovala vláda Roberta Fica alebo Petra Pellegriniho,“ pokračoval Naď.

Celková suma sa nenaplní

Vláda 8. septembra schválila začatie obstarávania 76 kusov bojových obrnených vozidiel 8×8 za 332,2 milióna eur a 152 kusov pásových bojových obrnených vozidiel a pásových obrnených vozidiel za 1,739 miliardy eur. Rezort obrany 30. septembra odovzdal 33 krajinám požiadavky na obstarávanie bojových vozidiel.

„Tá celková suma približne dve miliardy sa nenaplní. My predpokladáme, že tá súťaž 33 krajín spôsobí to, že tam bude tlak na cenu a bude to menej peňazí,“ dodal minister obrany s tým, že prvé platby v malých sumách by mali začať odchádzať v roku 2023 alebo na konci roku 2024. „Celá tá suma dvoch miliárd bude rozložená na možno osem až desať rokov,“ uzavrel.