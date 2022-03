Naď: NATO robí všetko pre to, aby konflikt na Ukrajine deeskaloval (video)

Severoatlantická aliancia (NATO) robí všetko pre to, aby konflikt na Ukrajine deeskaloval a nie eskaloval. Povedal to pre médiá minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) v súvislosti s návrhom Poľska, aby aliancia na Ukrajinu vyslala mierovú misiu. Naď však doplnil, že potrebuje vidieť konkrétny návrh, aby sa k veci vedel vyjadriť.

„Budeme robiť všetky kroky pre to, aby sme nedali žiadnu zámienku agresívnemu režimu Vladimíra Putina, aby zaútočil na akúkoľvek z členských krajín NATO,“ uviedol Naď s tým, že ak by sa aj ruský prezident pre to rozhodol, reakcia by bola jasná.

Mierová misia na Ukrajine

Podľa českej ministerky obrany Jany Černochovej, ktorá je na návšteve v Bratislave, môže mierovú misiu na Ukrajine podľa medzinárodného práva schváliť len Bezpečnostná rada OSN a ona by si priala, aby sa tak stalo.

„Bohužiaľ, pokiaľ je rada koncipovaná tak, že môže agresor, teda Ruská federácia, hlasovať sama o sebe a právom veta vlastne znemožniť túto humanitárnu pomoc, tak sa musí hľadať nejaké riešenie a možno aj riešenie, ktoré nie je štandardné,“ doplnila ministerka s tým, že aj takéto riešenie sa musí pohybovať v nejakých mantineloch medzinárodného práva. „My sme pripravení tú debatu viesť,“ dodala.

Malo by prísť 600 českých vojakov

Poľský premiér Mateusz Morawiecki oznámil, že Poľsko požiada NATO o vyslanie mierovej misie na Ukrajinu. Urobí tak na budúcotýždňovom samite v Bruseli.

Na Slovensku by v rámci misie NATO za účelom posilnenia obrany takzvaného východného krídla malo pôsobiť do 600 českých vojakov, pričom Česká republika by mala byť veliacou krajinou kontingentu. Na tlačovej besede to v piatok povedal Naď.

Na Slovensko by podľa neho mali prví českí vojaci doraziť v najbližších týždňoch. „Snažíme sa to urýchliť, ako sa len dá,“ povedal Naď s tým, že je dobré, keď je veliteľ už na mieste, keď prichádzajú ostatní.

Mandát na vyslanie 650 vojakov

Podľa českej ministerky obrany Jany Černochovej má česká stana mandát na vyslanie 650 vojakov. „Je to pre našich vojakov česť byť súčasťou tohto bojového zoskupenia,“ uviedla s tým, že prítomnosť vojakov v SR už schváli aj český senát.

O veci má ešte hlasovať poslanecká snemovňa, ministerka však v tejto súvislosti nepredpokladá komplikácie. Černochová dodala, že konkrétne by česká armáda mala na Slovensku nasadiť napríklad vojakov mechanizovanej brigády, výsadkárov, ako aj operátorov bezpilotných prostriedkov.