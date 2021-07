Naď obvineniam voči Mikulcovi neverí, Imrecze mal však hovoriť o úplatku aj na nahrávke

aktualizované 14. júla, 15:27

Na obvineniach, že minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) vzal úplatok, nebude veľa pravdy. Myslí si to minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO).

„Videl som aj interné dokumenty vo Vojenskom spravodajstve, ktoré potvrdzujú verziu pána Mikulca, takže to sú skôr také informácie „jedna baba povedala“,“ povedal v stredu po rokovaní vlády Naď. Obvinenie o úplatku vo výške 100-tisíc eur naďalej odmieta aj samotný Mikulec.

V hre je existencia nahrávky

Bývalý riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislav Zurian v rozhovore pre týždenník Plus 7 dní mimo iného povedal, že odsúdený bývalý viceprezident finančnej správy Daniel Čech mu hovoril, že Mikulec údajne zobral niekoľko tisíc eur „za nejaký IT systém, ešte keď pôsobil vo Vojenskom spravodajstve“. Čechovi to údajne povedal bývalý šéf finančnej správy, dnes stíhaný František Imrecze.

Týždenník tiež v stredu informoval o nahrávke, na ktorej má Imrecze hovoriť o údajnom úplatku. Záznam je podľa Mikulca účelový.

„Z takejto nahrávky nevyplýva, že by som sa mal zúčastniť nejakého nelegálneho konania,“ komentoval Mikulec s tým, že nikdy s Františkom Imreczem nehovoril o žiadnych úplatkoch a ani žiadne úplatky od neho nezobral. Mikulec zároveň povedal, že verí, že orgány činné v trestnom konaní vypočujú všetkých zainteresovaných vrátane jeho.

Polícia chce objektívne vyšetrovanie

Policajný zbor (PZ) sa nevedel vyjadriť k pravosti medializovanej nahrávky, pretože ňou nedisponuje. Ako uviedli v reakcii na medializované informácie, vyšetrovateľ pracuje výlučne s faktami a na ich základe rozhoduje aj o ďalších krokoch.

„NAKA operatívne preverila predmetné informácie niekoľkokrát. Prvýkrát vo februári tohto roka, keď previerkou so zainteresovanými osobami medializované informácie potvrdené neboli a po poslednej medializácii boli informácie opätovne preverené s rovnakým výsledkom,“ uviedol PZ v správe, ktorú poskytol hovorca Prezídia PZ Michal Slivka.

Polícia na záver dodala, že už nebudú sporné materiály Branislava Zuriana viac komentovať a pre políciu je dôležité, aby sa uskutočnilo objektívne vyšetrovanie.