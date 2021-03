Naď očakáva od Sulíka ospravedlnenie za status SaS, bol nepravdivý a zavádzajúci

aktualizované 17. marca 13:38

Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) poprel, že by chcel vládu s odídencami zo strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).

SaS píše o absolútnej túžbe po moci

Ako zdôraznil, v aktuálnej situácii však nevie vylúčiť, že by hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) vládlo aj s podporou týchto poslancov, pretože, „nevie, ako sa to vyskladá“. Povedal to médiám počas rokovania vlády.

Naď zároveň očakáva ospravedlnenie od ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) za status, ktorý zverejnila strana Sloboda a Solidarita (SaS) vo svojom profile na sociálnej sieti.

Podľa Naďa bol nepravdivý a zavádzajúci. Uviedli v ňom, že „ide o absolútnu túžbu po moci, ak by sa premiér Igor Matovič (OĽaNO) snažil udržať na čele vlády s podporou skupinky okolo poslanca Milana Mazureka“.

OĽaNO možno vôbec nebude vo vláde

Strana SaS sa v statuse odvolávala na stredajší výrok ministra obrany Naďa. Šéf rezortu obrany totiž na otázky médií pred rokovaním vlády odpovedal, že nevie vylúčiť, že by hnutie OĽaNO vládlo s podporou odídencov zo strany ĽSNS.

„Ja to nechcem. Ale neviem, čo bude. Neviem, ako sa to vyskladá. Na konci dňa to môže skončiť takým spôsobom, že OĽaNO vôbec nebude vo vláde a bude tu vládnuť nejaká úplne iná zmeska ľudí, lebo takéto diskusie tu prebiehajú v zákulisí,“ vysvetlil svoje predchádzajúce vyjadrenia Naď.

Sulík chce rekonštrukciu vlády

Minister obrany doplnil, že v hnutí sledujú, ako koaličný partner oslovuje rôznych opozičných poslancov, aby hlasovali proti vláde. „My sa snažíme tú vládu udržať a poslanci SaS chodia po opozičných poslancoch a žiadajú, aby sa hlasovalo o nedôvere vlády,“ uzavrel.

Richard Sulík vylúčil, že by poslanci SaS presviedčali opozičných poslancov, aby hlasovali za pád vlády. „Naši poslanci nepresviedčajú nikoho, aby hlasovali za pád vlády, ani aby hlasovali za predčasné voľby. My chceme rekonštrukciu vlády,“ pokračoval Sulík. Dodal, že neporozumel „zbytočne prudkej“ reakcií ministra Naďa.