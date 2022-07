Naď odkázal Pellegrinimu nech je absolútne ticho, lebo v rámci obrany riešil len zlodejiny

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) v reakcii na tvrdenia lídra strany Hlas-SD Petra Pellegriniho o tom, že nákup bojových obrnených vozidiel 8×8 bol netransparentný a predražený uviedol, že práve za vlád Smeru, ktorých bol súčasťou aj Pellegrini, sa udiali v rezorte obrany rôzne zlodejiny.

„Peter Pellegrini by mal byť absolútne ticho, keď sa hovorí o predražených nákupoch v rezorte obrany za vlády Smeru, či jednofarebnej, alebo predtým s HZDS a SNS alebo Mostom, sa tu diali také zlodejiny, že keď príde spravodlivosť na konci dňa, tak ľudia ako Peter Pellegrini sa už viac nebudú pozerať do krabíc so státisícami eur, ktoré dostávali podľa vyjadrení rôznych svedkov, ale budú sa pozerať spoza mreží,“ uviedol Naď.

Podľa ministra je absurdné, aby ho práve Peter Pellegrini kritizoval pre korupciu. „To, že Peter Pellegrini obviňuje mňa z nejakých korupčných aktivít mi príde absurdné, pretože, keď tu niekto realizoval celé roky korupčné aktivity, tak to boli vlády Smeru. Takže nech Peter Pellegrini ostane ticho, nech chodí na dúhové pochody, myslím, že som ho tam nevidel, asi tam mal byť a nech sa sústredí na veci, ktoré sú mu blízke. Obrana to určite nie je. Keď s obranou niečo riešili, tak to boli len veci, ktoré sa týkali rôznych zlodejín, ktoré tu realizovali,“ dodal Naď.