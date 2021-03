Naď si nemyslí, že situácia v koalícii eskalovala pre Sputnik V. Korčok sa podľa neho ľudsky pomýlil

Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) si nemyslí, že situácia v koalícii eskalovala pre príchod ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensko. Ako uviedol pred stredajším rokovaním vlády, spory v koalícii sú už dlhodobejšie a nejakým spôsobom sa po privezení vakcíny nezmenili.

O stave v koalícii rokovala v utorok večer mimoriadna republiková rada strany Sloboda a Solidarita (SaS). Naď uviedol, že zatiaľ nevie, na čom sa v strane dohodli a očakáva, že ich bude minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) informovať na rokovaní vlády.

Šéf rezortu obrany sa vyjadril aj k slovám ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nom. SaS), že o lete vojenského špeciálu do Moskvy sa dozvedel prvýkrát v nedeľu 28. februára v noci, a to od slovenského veľvyslanca v Moskve. „Ivan Korčok sa ľudsky pomýlil na tlačovej konferencii a povedal, že informácie dostal v nedeľu večer. On tú informáciu dostal v sobotu večer. Hneď po tlačovke mi to aj potvrdil,“ vysvetlil Naď.