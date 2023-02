Naď si sám seba nevie predstaviť na kandidátke KDH, s Hegerom majú pripravený vlastný plán

Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) si sám seba nevie predstaviť na kandidátke Kresťanskodemokratického hnutia (KDH). Ako ďalej uviedol v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní, pri téme KDH sa stotožňuje s lídrom hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igorom Matovičom.

Hegerova odpoveď asi nebude pozitívna

„Stotožňujem sa s Igorom, KDH sa opakovane nedostalo do Národnej rady SR práve kvôli tomu, že boli nerozvážni a silou mocou chceli ísť sami do volieb. Vždy dostali nad štyri percentá hlasov a dovolím si povedať, že teraz by dostali ešte menej, keď pôjdu do volieb samostatne. Z tejto polohy ponúkať dočasne poverenému premiérovi SR Eduardovi Hegerovi (OĽaNO) ,dvojku´ na kandidátke, nie je adekvátnou ponukou, a myslím si, že Heger na to nebude pozitívne reagovať,“ uviedol Naď.

Dodal, že čokoľvek, čo ponúkne predseda KDH Milan Majerský Hegerovi alebo komukoľvek inému, nemusí na konci dňa „prejsť“.

Naď a Heger majú vlastný plán

Dočasne poverený šéf obrany taktiež vysvetlil, že Heger si ponuku od KDH váži, no skôr vidí cestu v tom, aby sa hnutie spájalo s konzervatívnymi silami, aby zbytočne neprepadli hlasy.

„Spupnosť KDH v súvislosti s tým, že chcú ísť sami do volieb a opäť prepadnú hlasy, je nezodpovedné, zbytočné a zlé pre samotné KDH. V tomto hnutí je veľa ľudí, ktorých si osobne vážim, a myslím, že by bolo fajn, keby sa dostali do politiky. No mali by sa skôr spájať,“ tvrdí Naď.

Zároveň dodal, že s Eduardom Hegerom majú vlastnú predstavu a svoj plán, ktorý v správny čas detailnejšie predstavia. „Nie je dobré, aby hlas demokratického voliča prepadával. Všetko ďalšie príde v najbližších dňoch a týždňoch,“ povedal.

S Dzurindom o prepájaní nehovorili

Jaroslav Naď v relácii ďalej uviedol, že s Mikulášom Dzurindom, ktorý v súčasnosti pôsobí v strane Modrá koalícia, ešte nehovoria o možnom prepájaní.

„Sústredím sa na to, že s Hegerom dávame dokopy svoje veci a na našu spoluprácu sa teším. Je to človek, ktorý je prirodzeným lídrom,“ dodal Naď.

(SITA, mt;vr),202302060119